DIRETTA ITALIA BRASILE OLIMPIADI 2024 PARIGI: CHE INIZIO!

La diretta Italia Brasile finalmente, o potremmo dire: subito la diretta Italia Brasile. Alle ore 13:00 di sabato 27 luglio, presso il Paris Expo Porte de Versailles, la nostra nazionale di volley maschile fa l’esordio alle Olimpiadi 2024 Parigi. È arrivato il grande momento: gli azzurri per l’ennesima volta vanno a caccia di una medaglia d’oro che rimane maledetta, l’unico grande titolo che l’Italia non sia mai riuscita a vincere nemmeno in un’epoca era per distacco la squadra migliore al mondo, in un paio di occasioni direttamente per causa del Brasile che invece il gradino olimpico più alto del podio se lo è preso per ben tre volte.

L’esordio è durissimo, come durissimo è tutto il girone B: alle Olimpiadi 2024 Parigi l’Italia se la dovrà vedere anche con la Polonia (la terza avversaria è l’Egitto), siamo capitati decisamente male ma niente panico, perché la formula prevede che si qualifichino anche le due migliori terze (su tre gironi). Chiaramente la diretta Italia Brasile dovrà essere onorata per provare ad avere un cammino più abbordabile nella fase ad eliminazione diretta, intanto però noi possiamo presentare meglio questa straordinaria partita che potrebbe anche essere una finale anticipata, ma del resto le Olimpiadi sono questo…

DIRETTA ITALIA BRASILE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per quanto riguarda la diretta Italia Brasile, segnaliamo che ufficialmente non è stato chiarito su quale canale sarà trasmessa: secondo la programmazione, nella fascia oraria di inizio saremo su Rai Sport ma dalle 13:30 si collegherà anche Rai Due, e potrebbe dunque poi essere questo canale a prendere in consegna la partita di volley maschile. Naturalmente in ogni caso il match si potrà seguire anche in diretta streaming video grazie a Rai Play (sito o applicazione), mentre l’alternativa per la diretta Italia Brasile riguarderà Eurosport.

Questa emittente dovrebbe occuparsi degli sport di squadra alle Olimpiadi 2024 Parigi ed è accessibile agli abbonati del satellite (numero 210) del decoder e di conseguenza la mobilità sarà garantita anche dalla piattaforma DAZN, senza dimenticarsi di Discovery Plus che segue integralmente il programma delle Olimpiadi 2024 Parigi, anche se bisognerà scoprire se lo farà con la diretta Italia Brasile. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI ITALIA BRASILE

DIRETTA ITALIA BRASILE: UNA RIVALE STORICA

La diretta Italia Brasile rappresenta uno straordinario lusso: stiamo parlando di una nazionale, quella verdeoro, che oltre a tre Olimpiadi ha vinto anche tre Mondiali, peraltro consecutivamente, in un terzo millennio in cui è anche arrivata a dominare con giocatori che spesso e volentieri sono stati protagonisti nel nostro campionato. La diretta Italia Brasile è sempre stata uno scontro tra titani: peccato che quando si tratti dei Giochi il colore azzurro sia quasi sempre sbiadito di fronte alle forti tonalità verdeoro della Seleçao, che contro l’Italia ha vinto due finali mettendosi al collo la medaglia d’oro e facendoci piangere.

Certamente adesso la diretta Italia Brasile arriva in un contesto diverso, è solo la prima partita di un girone nel quale giocheremo altre due volte, ma non è affatto escluso che le due nazionali possano trovarsi faccia a faccia anche più avanti, quando finalmente di farà sul serio e in un contesto delle Olimpiadi 2024 Parigi nel quale ovviamente speriamo che l’Italia sia ancora protagonista. Ad ogni modo oggi con la diretta Italia Brasile inizia ufficialmente la caccia azzurra alla medaglia d’oro tanto agognata, quella a cinque cerchi: staremo a vedere come andranno le cose sul taraflex della capitale francese…