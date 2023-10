DIRETTA/ Busto Arsizio Novara (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia! (volley A1, 29 ottobre 2023)

DIRETTA BUSTO ARSIZIO NOVARA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Busto Arsizio Novara sta per cominciare: una cosa interessante da dire riguarda il roster della Agil, nel quale da questa stagione non vediamo più Ebrar Karakurt. La ventiquattrenne turca ha giocato gli ultimi due campionati con la maglia di Novara, una grande firma perché ci arrivava dopo aver vinto tutto con il VakifBank; tuttavia la Karakurt ha firmato con la Lokomotiv Kaliningrad e dunque è andata a giocare in Russia, mentre per sostituirla la società piemontese si è rivolta proprio a una russa andando a pescare Vita Akimova, nata nel 2002 e che ha trascorso l’ultima stagione al Le Cannet in Francia (dove ha vinto il campionato), prima esperienza all’estero.

L’inizio di Akimova con Novara è stato esaltante: con 69 punti in tre partite è la seconda scorer della nostra Serie A1 alle spalle di una certa Paola Egonu (che ne ha 77) e davanti a Malwina Smarzek di Casalmaggiore, e la stessa statistica riguarda gli attacchi vincenti. Il tempo ci dirà se Akimova potrà condurre la Agil a qualche titolo, intanto però noi ci dobbiamo mettere comodi e lasciare che a parlare sia il taraflex della E-Work Arena perché qui finalmente è tutto pronto, e la diretta di Busto Arsizio Novara può davvero farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BUSTO ARSIZIO NOVARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Busto Arsizio Novara sarà riservata agli abbonati alla televisione satellitare: la partita di volley Serie A1 viene infatti trasmessa su Sky Sport Uno, canale che trovate al numero 201 del vostro decoder con la possibilità di assistere alle immagini, come sempre, anche grazie al servizio di diretta streaming video che per i clienti non comporta costi aggiuntivi, ed è attivabile grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che la visione della sfida sarà disponibile in mobilità anche sul portale Volleyballworld.net, ma in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

BUSTO ARSIZIO NOVARA: TESTA-CODA!

Busto Arsizio Novara sarà in diretta dalla E-Work Arena alle ore 18:30 di domenica 29 ottobre: la partita si gioca per la quarta giornata nel campionato di volley Serie A1 2023-2024. In questo momento è un testa-coda, per quanto possa essere sorprendente: Novara infatti è stata perfetta nelle prime tre giornate, è una delle tre squadre ancora imbattute e, con Conegliano, l’unica a non aver ancora ceduto punti alle rivali. Per contro, Busto Arsizio ha sempre perso: nell’ultimo turno è arrivata al tie break contro il Roma Club ma è caduta, dunque si tratta di rialzare subito la testa.

Sulla carta la diretta di Busto Arsizio Novara potrebbe anche essere un antipasto di playoff, ma le difficoltà che la Uyba sta incontrando in questo momento ci dicono che anche correre per i playoff potrebbe essere complicato nel corso di questa stagione; le farfalle inseguono un passato importante ma già lontano, la Agil cerca invece conferme e prova a rimanere con le big, questi i temi portanti nella diretta di Busto Arsizio Novara ma poi come sempre sarà il campo a dirci come andranno le cose e quale squadra riuscirà a vincere la partita di oggi.

DIRETTA BUSTO ARSIZIO NOVARA: RISULTATI E CONTESTO

Mentre ci apprestiamo a vivere la diretta di Busto Arsizio Novara dobbiamo ricordare che queste due squadre sono tra quelle che negli ultimi anni sono riuscite a tirare il movimento del volley femminile di casa nostra: la Agil è anche una storica partecipante alla Champions League, ma forse nella passata stagione è iniziata una sorta di calo perché in regular season le piemontesi si sono dovute accontentare del quinto posto, pur se poi hanno eliminato Chieri e sono volate in semifinale dove, tuttavia, la sfida contro Conegliano si è rivelata davvero impari.

Busto Arsizio aveva agganciato la post season con l’ottavo posto, ultimo disponibile ma con un buon vantaggio nei confronti di Vallefoglia e Firenze; qui però la Uyba si era scontrata con la superiorità di Scandicci e aveva interrotto la sua marcia. Stiamo dunque parlando di due club che sanno bene come si fa a vincere perché in passato hanno sollevato trofei, ma che adesso devono sgomitare in un nuovo scenario della Serie A1. Intanto, per Busto Arsizio togliere lo zero dalla casella delle vittorie sarebbe importante, per Novara chiaramente si punta a confermarsi perfette in questo avvio…











