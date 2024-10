DIRETTA CAGLIARI BOLOGNA: I TESTA A TESTA

Un classico della Serie A quello che stiamo per commentare nella diretta di Cagliari Bologna, in questo momento i giocatori hanno appena iniziato a scaldarsi e noi ne approfittiamo per rivivere insieme alcune grandi partite cercando di capire dai precedenti testa a testa quale potrebbe essere la favorita storica di questo pomeriggio. In totale abbiamo 67 partite giocate prima di questa, solamente una fuori dal giro della Serie A poiché era un turno di Coppa Italia.

Quindi di 66 partite giocate nel massimo campionato abbiamo la seguente suddivisone: 22 partite vinte dai sardi, 22 pareggi e 22 vittorie bolognesi. Un equilibrio perfetto che oggi per forza di cose verrà stravolto, seppur di poco. Nell’unica partita di Coppa Italia giocata invece abbiamo una vittoria del Bologna che quindi dovrebbe essere marginalmente favorita anche oggi. Con tutto questo equilibrio ci conviene spostarci nel prossimo aggiornamento della diretta di Cagliari Bologna, dove vedremo la partita da un punto di vista più statistico, aggiornate la pagina! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CAGLIARI BOLOGNA, DOVE VEDERLA IN STREAMING VIDEO

Ottime notizie per chi volesse vedere la diretta Cagliari Bologna. Il match sarà infatti visibile sia su Sky che su DAZN facendo parte della lista delle gare in co-esclusive. Ciò significa che avrete una doppia opzione anche per la diretta streaming, visibile su ogni dispositivo mobile.

CAGLIARI BOLOGNA, NICOLA CONTRO ITALIANO

Un match tra squadre a pari punti ad aprire il turno infrasettimanale di Serie A, la diretta Cagliari Bologna si giocherà martedì 29 ottobre 2024 alle ore 18:30 e vedrà una delle due squadre, se non entrambe, andare in doppia cifra di punti. Il Cagliari ha interrotto a Udine la propria striscia positiva di risultati, iniziata con il 3-2 al Parma e proseguita con l’1-1 a Torino con la Juventus e il 3-2 contro il Torino, prima di cedere in casa dei friulani sul punteggio di 2-0.

Il Bologna invece non vince dal 22 settembre in trasferta contro il Monza, ma è comunque riuscita a conquistare tre punti nelle successive tre partite di campionato grazie ai pareggi ottenuti con Atalanta, Parma e Genoa.

LE PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI BOLOGNA

Ora andiamo ad analizzare le probabili formazioni della diretta Cagliari Bologna. I sardi si schiereranno secondo il modulo 3-5-1-1 con Scuffet in porta, difesa a tre composta da Zappa, Mina e Luperto. Agiranno da esterni Azzi e Augello con Adopo, Deiola e Marin a centrocampo. In avanti Gaetano e Piccoli punta.

Il Bologna invece replica con un 4-2-3-1. Tra i pali Skorupski, pacchetto arretrato formato da Posch, Beukema, Lucumí e Miranda. In mediana Moro e Freuler con Orsolini, Urbanski e Ndoye a dare man forte a Castro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CAGLIARI BOLOGNA

Adesso chiudiamo la nostra panoramica su questa partita andando ad approfondire il discorso legato alle quote per le scommesse Cagliari Bologna. Parte favorita la squadra ospita 2.45 contro l’1 fisso a 3 e la X a 3.20.

Il segno Gol, vale a dire entrambe le squadre a segno, è offerto a 1.95 contro il No Gol a 1.80. Concludiamo con Over e Under con soglia 2.5 a 2.20 e 1.67.