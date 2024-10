DIRETTA UDINESE CAGLIARI, SERVONO SOLO I 3 PUNTI…

La nona giornata di Serie A si apre a Udine alle 18,30 con il calcio d’inizio della diretta Udinese Cagliari. Di fronte ci saranno due squadre con un’ottima forma fisica e la voglia di conquistare punti per la salvezza.

L’Udinese arriva dalla cocente sconfitta in casa del Milan condita ad una serie di polemiche arbitrali feroci che hanno infiammato il post partita. Vittoria convincente e di carattere, invece, per il Cagliari di Nicola che ha superato per 3 a 2 il Torino ma con un errore dell’arbitro Aureliano che ha rovinato la partita dei granata.

DIRETTA UDINESE CAGLIARI, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Udinese Cagliari sarà trasmessa in co-esclusiva da DAZN e Sky che offrirà la possibilità di vedere la partita anche su Sky GO e NOW TV. L’alternativa è quella di seguire con noi la diretta testuale che vi racconterà lo svolgimento della partita con aggiornamenti costanti sulle azioni salienti ed eventuali gol.

UDINESE CAGLIARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle probabili formazioni andando a vedere quali potrebbero essere le scelte di Runjaic e Nicola. L’Udinese giocherà con la difesa a tre con Kabasele, Bijol e Touré a formare un terzetto arricchito dalle coperture di Ehizibue e Zemura impegnati sugli esterni. Karlstrom, Lovric ed Ekkelenkamp potrebbero formare il centrocampo con Payero in cerca di una maglia da titolare. Lucca sarà l’unica punta con Thauvin che dovrebbe riuscire a recuperare dall’infortunio che lo ha tenuto fuori contro il Milan.

Difesa a quattro per Nicola che manderà in campo Zappa, Mina, Luperto e Augello con Prati e Marin a completare la mediana. Sulla trequarti ci saranno Zortea, Viola e Luvumbo mentre l’unica punta sarà il confermatissimo Piccoli.

UDINESE CAGLIARI, LE QUOTE

Vediamo insieme anche le quote proposte da Sisal per la diretta Udinese Cagliari. I padroni di casa partono con il favore del pronostico e la loro vittoria è quotata a 2,15 contro il 3,40 per gli ospiti e il 3,25 del pareggio X.