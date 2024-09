La diretta Bologna Atalanta, sabato sera alle 20.45, sarà una sfida in cui Gian Piero Gasperini cercherà risposte dopo l’inaspettata sconfitta interna contro il Como. Un ko che ha fatto seguito all’ottima prestazione in Champions League contro l’Arsenal, che forse ha svelato come al momento i bergamaschi siano in difficoltà nella gestione del doppio impegno.

Il Bologna domenica scorsa è riuscito finalmente a rompere il ghiaccio con l’appuntamento della prima vittoria stagionale, espugnato il campo del Monza e i felsinei hanno incamerato ossigeno prezioso per la classifica, dopo tre pareggi consecutivi, l’ultimo ottenuto contro lo Shakhtar Donetsk in quello che è stato l’esordio in Champions League dopo 60 anni di attesa nel club rossoblu.

DIRETTA STREAMING VIDEO BOLOGNA ATALANTA: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la diretta Bologna Atalanta ci sono due opzioni disponibili: la partita sarà trasmessa sia sui canali di Sky Sport, una delle tre gare di Serie A visibili su questa piattaforma per la giornata, sia in streaming tramite DAZN, che offre la copertura di tutte le partite del campionato. In entrambi i casi è richiesto un abbonamento.

BOLOGNA ATALANTA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Scorriamo i possibili undici titolari del match, le probabili formazioni della diretta Bologna Atalanta. Bologna in campo con un 4-2-3-1 con Skorupski estremo difensore alle spalle di una difesa a quattro composta da Posch, Beukema, Lucumì e Lykogiannis. Aebischer e Freuler saranno i vertici bassi di centrocampo con Orsolini, Fabbian e Ndoye alle spalle del riferimento offensivo, Castro. Per l’Atalanta invece 3-4-2-1 con Carnesecchi tra i pali e Djimsiti, Hien e Kolasinac titolari nella difesa a tre; Bellanova e Ruggeri con Ederson e de Roon a centrocampo, Lookman e De Ketelaere giocheranno in avanti a sostegno del bomber Retegui.

BOLOGNA ATALANTA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Passando in rassegna le quote per le scommesse per la diretta Bologna Atalanta, per la vittoria interna del Bologna quota 3.00, la quota riferita all’eventuale pareggio è 3.15 mentre l’eventuale successo fuori casa dell’Atalanta viene proposto a una quota di 2.45.