DIRETTA CAGLIARI CATANZARO (1-0): LA SBLOCCA LAPADULA!

Inizia l’amichevole tra Cagliari e Catanzaro. Davide Nicola schiera: Scuffet; Zappa, Wieteska, Luperto; Zortea, Marin, Adopo, Augello; Felici; Piccoli, Lapadula. Piccoli ci prova da fuori area, conclusione respinta. Lapadula! Cagliari avanti dopo appena cinque minuti! Marin imbuca per il centravanti che in area non sbaglia. Azione personale di Felici che la mette in mezzo, Piccoli leggermente in ritardo non riesce a concludere. Marin prova a siglare da fuori area con un bolide, Pigliacelli respinge bene la minaccia. (agg. Umberto Tessier)

CAGLIARI CATANZARO, COME VEDERE IN STREAMING VIDEO TV

Tutti gli amanti delle due squadre in questione potranno seguire la diretta tv Cagliari Catanzaro, o meglio potranno comunque assistere comodamente da casa alla messa in onda alle ore 19:00 di martedì 30 luglio 2024 allo stadio Piergiorgio Perucca di Chatillon (Valle d’Aosta). La partita tra Cagliari e Catanzaro non sarà trasmessa in tv, ma non bisogna disperarsi perché sarà visibile in streaming sul canale YouTube dei sardi.

SI GIOCA, OCCHI SU LUVUMBO

Siamo ormai agli sgoccioli, la diretta Cagliari Catanzaro sta per iniziare con i due allenatori già in campo in attesa del fischio iniziale. Zito Luvumbo è uno degli osservati speciali quest’oggi. Lo scorso anno per lui in Serie A 4 gol e 5 assist in 30 partite alla prima vera stagione in massima serie. Un bottino niente male sotto la guida di Claudio Ranieri, adesso però è chiamato a migliorare il proprio scores con coach Nicola.

L’angolano piace al Parma come riportato da Gianluca Di Marzio ma occhio al suo prezzo (circa 9 Mln) che potrebbe essere un ostacolo per il club ducale. Dall’altra parte occhio a Iemmello che lo scorso anno ha fatto una super stagione con 17 reti e 7 assist in campionati in 38 gare.

CAGLIARI CATANZARO: I PROSSIMI IMPEGNI

Diamo uno sguardo prima dell’inizio della diretta tra Cagliari Catanzaro, dei prossimi impegni della formazione sarda. L’amichevole successiva li vedrà scendere in campo contro il Modena. Il primo impegno ufficiale sarà lunedì 12 agosto alle ore 21:15, tuttavia non è ancora stato reso noto l’avversario. In campionato il Cagliari farà il proprio esordio ospitando all’Unipol Domus la Roma di Daniele De Rossi, una sfida storica per il campionato di serie A. Le due sfide successive del Cagliari la vedranno contrapposta Como e Lecce. Due gare importanti per mister Nicola per tentare di guadagnare più punti possibili fin dalle prime battute.

I calabresi di mister Fabio Caserta sono attesi ad Empoli il 10 agosto per l’esordio in Coppa Italia. Per quanto concerne il campionato esordio di fuoco contro una delle protagoniste possibili della Serie B: il Sassuolo di Grosso. Si continua con le due sfide successive contro le neopromosse Juve Stabia e Cesena prima del turno infrasettimanale.

CAGLIARI CATANZARO: TEST PER MISTER NICOLA

La squadra allenata da mister Davide Nicola ha già giocato due sfide del proprio precampionato. La prima è stata contro la propria selezione under 19, vinta con il risultato di 3-0 grazie alle reti firmate da Azzi, Viola e Deiola. Il primo incontro della stagione cagliaritana ha riservato un successo, non si può dire lo stesso per la seconda uscita. Amichevole dall’alto sapore di serie A contro il Como.

La sfida contro lombardi non ha sorriso altro ieri che ha perso con il risultato di 1-3. Ad andare in rete ancora Deiola che conferma il suo ottimo feeling con la porta. Per la formazione in maglia blu in rete Cutrone, Belotti e Gabrielloni. Questa sarà la terza sfida per il Cagliari di Nicola, in cerca di mettere benzina in vista della stagione che sta per iniziare.

CAGLIARI CATANZARO: LE PROBABILI FORMAZIONI

La diretta della sfida tra Cagliari e Catanzaro presenta un importante test per entrambe le formazioni, che parteciperanno rispettivamente ai prossimi campionati di Serie A e Serie B. Mister Nicola dovrebbe confermare il suo solito 3-5-2. Tra i pali la scelta ricade su Scuffet. Linea tre difensiva formata da Luperto al centro con Wiefeska e Zappa ai lati. In mezzo al campo Deiola (già due gol nel precampionato), Prati e Makoumbou con Augello e Zortea a presidiare le fasce.

Attenzione però a nome di Mattia Felici: l’esterno ex Palermo potrebbe prendere il posto sulla fascia mancino al di Augello, per un atteggiamento più offensivo. In attacco tandem formato da Luvumbo e Piccoli in pole su Pavoletti. Catanzaro di mister Fabio Caserta che tra i pali si affida all’ex Palermo Pigliacelli. La difesa vedrà al centro Kranjc e Scognamillo mentre sulle fasce difensive Bonini e Piras. Petriccione e Pontisso dovrebbero essere i due mediani davanti la difesa. Volpe, Compagnon e Biasci alle spalle di Iemmello.