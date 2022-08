Diretta/ Cagliari Cittadella streaming video tv: sardi, prima verifica (Serie B)

DIRETTA CAGLIARI CITTADELLA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Cagliari Cittadella, in diretta domenica 14 agosto 2022 alle ore 20.45 presso la Unipol Domus di Cagliari, sarà una sfida valida per la 2^ giornata del campionato di Serie B. Prima verifica per i sardi che hanno evitato in extremis la sconfitta all’esordio in campionato, con una bordata di Gaston Pereiro che ha permesso al Cagliari di raggiungere il pareggio nel recupero sul campo del Como. Cagliari chiamato però a vincere per rinforzare le sue ambizioni di alta classifica in questo campionato cadetto.

Dall’altra parte il Cittadella è partito col botto, spettacolare 4-3 in casa contro il Pisa finalista play off nella scorsa stagione. Vocazione offensiva per i veneti che hanno inoltre subito due gol nel recupero, viaggiando sul 4-1 a proprio favore fino al 90′. Ultimo incrocio tra le due squadre nel campionato di Serie B datato 7 aprile 2002, il Cagliari si impose di misura con il punteggio di 1-0. Il Cittadella non ha mai vinto in Sardegna in incontri ufficiali, uscendo sempre sconfitto sia in campionato sia in Coppa Italia.

CAGLIARI CITTADELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Cagliari Cittadella sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Now Tv, Dazn, Helbiz Live e Sky Go. Cagliari Cittadella, come per tutte le altre sfide della Serie B, godrà della possibilità di essere vista in più modi possibili affinché ogni singolo tifoso, ed amante della Serie B, nella fattispecie di Cagliari e Cittadella possano vedere la partita della propria squadra del cuore.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI CITTADELLA

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Cittadella, match che andrà in scena all’Unipol Domus di Cagliari. Per il Cagliari, Fabio Liverani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Radunovic; Di Pardo, Goldaniga, Altare, Obert; Viola, Makoumbou, Deiola; Pereiro, Pavoletti, Luvumbo. Risponderà il Cittadella allenato da Edoardo Gorini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Kastrati; Cassandro, Perticone, Frare, Donnarumma; Vita, Danzi, Branca; Antonucci; Baldini, Asencio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cagliari Cittadella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Cittadella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.











