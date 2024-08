DIRETTA CAGLIARI COMO (RISULTATO FINALE 1-1): SARDI IN AFFANNO IN CHIUSURA

Si chiude in parità tra Cagliari e Como ma sono stati i lariani a sprecare il colpo del ko nel finale. Dopo un tentativo di Marin, è stato Cerri ad avere una doppia chance per permettere agli ospiti di fare bottino pieno. Al 92′ ha sparato alle stelle da pochi passi, su pallone ben piazzato sul secondo palo da Cutrone, quindi su assist di Paz arriva sul pallone in “estirada” ma senza riuscire a spingerlo in rete da pochi passi. Finisce 1-1. (agg. di Fabio Belli)

DOVE VEDERE LA DIRETTA CAGLIARI COMO, IN TV E STREAMING

Per chi vuole sapere dove vedere la diretta Cagliari Como, la risposta è una sola ovvero DAZN. Per questo incontro non è prevista la co-esclusiva con Sky.

Dunque, la diretta streaming sarà visibile solamente sull’applicazione di Dazn, scaricabile ovunque: smartphone, tablet, computer e console di gioco.

ADOPO PERICOLOSO

Il Como inizia il secondo tempo con Braunoder che lascia spazio a Perrone. I lariani iniziano subito a spingere a caccia del pareggio e vengono premiati al 10′. Calcio d’angolo battuto da Strefezza, sponda di Dossena Cutrone insacca l’1-1. Ancora cambi al quarto d’ora, nel Como dentro Nico Paz e Cerri, fuori Da Cunha e Belotti mentre il Cagliari sostituisce Prati con Adopo. Al 17′ bel salvataggio di Reina su deviazione ravvicinata di Piccoli, quindi viene ammonito Marin tra i padroni di casa. Al 22′ una deviazione di Strefezza evita guai al Como su tentativo di Adopo, poi finisce sopra la traversa un tentativo di Paz. (agg. di Fabio Belli)

REINA NON IMPECCABILE

Al 25′, Piccoli tenta un tiro da posizione defilata, ma la conclusione schiacciata a terra non impensierisce Reina, che si mostra sicuro e attento tra i pali del Como. Al 33′, Cutrone e Mazzitelli recuperano palla sulla trequarti, servendo poi all’indietro Strefezza, il quale scaglia uno dei suoi potenti tiri verso il secondo palo, ma Scuffet si oppone ancora una volta. Al 41′, Alberto Moreno commette un fallo in ritardo su Azzi, ricevendo il cartellino giallo. Poi, al 44′, il Cagliari passa in vantaggio: un’incomprensione tra Barba e Reina, in seguito a una deviazione di testa di Luperto, permette a Piccoli di inserirsi tra i due e segnare con un’incornata, portando il punteggio sull’1-0. (agg. di Fabio Belli)

REINA ATTENTO SU LUVUMBO

Dopo soli 3 minuti, Strefezza alza il pallone e lo serve a Cutrone, che subito cerca di imbucare per Belotti. L’ex attaccante del Torino, a tu per tu con Scuffet, tenta un tiro sul primo palo e manda il pallone in rete. Tuttavia, la sua posizione di partenza è irregolare, come confermato dal Var, e il gol viene annullato per fuorigioco. Nei primi minuti di gioco, la partita si rivela molto fisica. Al 12′, arriva il primo cartellino giallo: Braunoder viene ammonito per aver fermato una ripartenza pericolosa di Azzi. Un minuto dopo, al 13′, il Cagliari riparte all’attacco con Luvumbo, che sprinta sulla fascia destra, supera in velocità Barba, si accentra e calcia verso il primo palo, ma Reina risponde con un ottimo riflesso. Al 17′, il secondo cartellino giallo del match viene assegnato a Prati per un fallo su Strefezza. (agg. di Fabio Belli)

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Stiamo per scendere virtualmente in campo con la diretta Cagliari Como, partita che sulla carta potremmo già considerare alla stregua di uno scontro salvezza. Per quanto possa contare dopo una sola partita del nuovo campionato, il debutto è stato buono per il Cagliari, che ha fermato sul pareggio per 0-0 la Roma, mentre il Como ha rimediato una brutta sconfitta per 3-0, anche se non era di certo facile fare bene sul campo della Juventus. I numeri di conseguenza ci dicono che entrambi i reparti d’attacco sono ancora a secco di gol segnati, mentre il Cagliari si gode almeno la solidità di una difesa ancora imbattuta.

Per il Como invece è già scattato l’allarme anche nella retroguardia a causa dei tre gol al passivo della compagine lariana. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, leggiamo le formazioni ufficiali della diretta Cagliari Como e poi a parlare sarà il campo! CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Yerry Mina, Luperto; Azzi, Deiola, Prati, R. Marin, Augello; Piccoli, Luvumbo. Allenatore: Davide Nicola COMO (4-4-2): Reina; Iovine, Dossena, F. Barba, A. Moreno; Strefezza, Braunoder, Mazzitelli, Da Cunha; Cutrone, Belotti. Allenatore: Francesc Fabregas (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CAGLIARI COMO: I TESTA A TESTA

Aspettiamo la diretta Cagliari Como e nel frattempo proviamo a fare un rapido focus sulle partite precedenti a quella di oggi. Il match è recente, perché nella stagione 2022-2023 entrambe le squadre erano in Serie B: il Cagliari aveva poi ottenuto la promozione in Serie A sotto la guida di Claudio Ranieri, e aveva aperto il girone di ritorno battendo il Como per 2-0 qui alla Unipol Domus, grazie ai gol messi a segno da Leonardo Pavoletti e Paulo Azzi, mentre la partita del Sinigaglia era finita 1-1, cosa che ci dà l’occasione per dire che i lariani non battono gli isolani dalle due partite della stagione 2001-2002.

Anche in questo caso Serie B, ma stavolta la promozione l’aveva ottenuta il Como che tra l’altro arrivava dalla terza divisione: entrambi i successi erano stati per 1-0, al Sant’Elia la squadra allenata da Loris Dominissini si era imposta nel finale di campionato con un gol, il ventesimo di un torneo straordinario, da parte del grande ex Luis Oliveira. Il Cagliari comunque sarebbe tornato in Serie A un anno dopo, ma a quel punto il Como era già retrocesso e quindi sono state davvero poche le occasioni di incrociarsi per le due squadre, che torneranno faccia a faccia davvero tra poco. (agg. di Claudio Franceschini)

CAGLIARI COMO, PRIMO MATCH DEL LUNEDÌ

Monday night interessante quello che andrà in scenda in Sardegna per la diretta Cagliari Como. Alla Unipol Domus, i rossoblu ospiteranno una delle tre neopromosse, ancora alla ricerca del primo punto in questa serie A.

I comaschi infatti sono usciti sconfitti dalla prima complicata uscita stagionale contro la Juventus, match terminato 3-0 grazie alle reti di Mbangula, Weah e Cambiaso con un solo tiro in tutta la partita per i biancoblu.

Punto importante invece per il Cagliari che ha fermato la Roma di De Rossi sullo 0-0. Una gara equilibrata che ha dato tanta fiducia ai sardi dopo la vittoria in Coppa Italia convincente contro la Carrarese per 3-1 targata Piccoli, Pavoletti e Prati.

Sarà dunque la terza partita consecutiva che il Cagliari giocherà in casa, questo complice del turno di Coppa casalingo sopracitato e dal fatto che il Como, per lavori allo stadio così come il Venezia, non può ospitare partite tra le mura amiche nella primissima parte di stagione.

LE PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI COMO

Adesso è arrivato il momento di dare un’occhiata alle probabili formazioni della diretta Cagliari Como. I sardi scenderanno in campo con il consueto 3-5-2 di Nicola: tra i pali Scuffet, difeso da Zappa, Luperto e Obert. Agiranno larghi Azzi e Augello con Deiola, Prati e Marin. In attacco il duo Luvumbo-Piccoli. Risponde il Como con l’assetto tattico 4-4-2. In porta Reina, pacchetto arretrato composto da Iovine, Goldaniga, Barba e Moreno. A centrocampo spazio a Strefezza, Mazzitelli, Braunoder e Da Cunha. Davanti Cutrone e Belotti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CAGLIARI COMO

Ora andiamo a vedere per concludere le scommesse sulla diretta Cagliari Como. A partire favorita è la squadra di casa a 2.10, complice anche le recenti uscite. Il segno X del pareggio è invece offerto a 3.40, esattamente come la vittoria biancoblu.

Sarà una gara ricca di reti? I bookmakers sono abbastanza indecisi, anche se la preferenza va sull’Under 2.5 a 1.80 rispetto all’Over a 1.90. Infine, il Gol è quotato meno del No Gol: 1.75 a 2.