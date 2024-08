DIRETTA CAGLIARI ROMA: DE ROSSI CON IL CASO DYBALA

Prendiamo posto sul divano perché tra qualche giro di orologio comincerà la diretta di Cagliari Roma, primo turno di Serie A tra due squadre che hanno obiettivi opposti in questo campionato. L’ora X è fissata per oggi 18 agosto quando le lancette segneranno le 20,45. I giallorossi hanno costruito una squadra importante ma hanno anche perso il loro giocatore più talentuoso: Dybala. I ricambi dal mercato basteranno per puntare ai primi quattro posti?

Il Cagliari guidato da Nicola punta alla salvezza, l’anno scorso forse arrivata troppo tardi per le idee della società, la squadra è chiamata ad un compito arduo perché la battaglia lì sotto si fa dura e rubare punti a squadre più blasonate può sicuramente dare morale.

DIRETTA CAGLIARI ROMA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La Serie A, come negli anni precedenti e per i prossimi cinque, sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Pertanto, per guardare la diretta di Cagliari Roma sarà necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma di streaming online. In alternativa, sarà possibile seguire in formato testuale tutti i momenti salienti della partita su questa pagina.

CAGLIARI ROMA: PROBABILI FORMAZIONI

Osserviamo ora le probabili formazioni della diretta di Cagliari Roma per scoprire insieme chi saranno i protagonisti di questo match: per Nicola sarà fondamentale far entrare subito in partita Luvumbo, il giocatore fa degli strappi in velocità la sua arma principale e per il gioco in contropiede di Nicola è fondamentale. Poi sulla fascia occhio ai cross che potrebbero arrivare da Zortea.

Per De Rossi sarà importante che Pellegrini si prenda la squadra sulle spalle diventando di fatto lui il principale riferimento per i giocatori giallorossi, attenzione poi a Soule che sarà incaricato di saltare l’uomo e mettere in porta i compagni di reparto: Dovbyk su tutti.

CAGLIARI ROMA, LE QUOTE

Le quote della diretta di Cagliari Roma non ci vanno leggere sul sito della Snai: il segno 1 che decreterebbe la vittoria sarda è quotato a 4,15 mentre la vittoria capitolina è fissata a 1,8. Il segno X si avvicina di più al Cagliari però con una quota di 3.