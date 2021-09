Diretta/ Cagliari Fiorentina (Primavera) streaming video tv: possibili rivelazioni

Cagliari Fiorentina, in diretta domenica 19 settembre 2021 alle ore 10.45 presso il Centro Sportivo Asseminello, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato Primavera 1. Possibili rivelazioni in campo, considerando che gli ultimi risultati sono stati incoraggianti per entrambe le formazioni. Il Cagliari è reduce da un colpo esterno in casa del Genoa, decisivo il gol di Masala nel finale di partita che ha permesso così ai sardi di ottenere la prima vittoria stagionale, dopo l’esordio con il pareggio interno contro il Lecce.

La Fiorentina non ha avuto di certo un avvio di campionato agevole, ma ha comunque messo in campo tutte le sue carte prima perdendo di misura in casa 1-2 contro la Juventus, poi ottenendo uno spettacolare pareggio, 3-3 in casa dell’Inter che ha dovuto riacciuffare almeno un punto contro i Viola grazie a un gol di Fabbian a 6′ dal novantesimo. Il tecnico Aquilani prova a testare la difesa e a migliorare le sbavature viste nelle prime giornate, ma i toscani hanno messo in luce un gioco spregiudicato e aggressivo che potrebbe dare buoni frutti.

DIRETTA CAGLIARI FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Fiorentina Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia Solo Calcio, canale numero 61 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI FIORENTINA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Cagliari Fiorentina Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Asseminello. Per il Cagliari, Alessandro Agostini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: D’Aniello; Delpupo, Palomba, Iovu, Zallu; Astrand John, Kourfalidis, Conti; Manca, Desogus, Tramoni. Risponderà la Fiorentina allenata da Alberto Aquilani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Fogli; Rocchetti, Kayode, Neri, Frison; Bianco, Corradini, Agostinelli; Egharevba, Di Stefano, Lucchesi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Centro Sportivo Asseminello, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.



