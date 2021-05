Diretta/ Cagliari Fiorentina (Serie A) streaming video DAZN. Occhio alle spalle

DIRETTA CAGLIARI FIORENTINA: PUNTI SALVEZZA!

Cagliari Fiorentina, in diretta mercoledì 12 maggio 2021 alle ore 18.30 presso la Sardegna Arena di Cagliari sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. I risultati dello scorso weekend hanno reso questo scontro salvezza meno drammatico di quanto poteva essere. La Fiorentina battendo la Lazio si è portata a +6 sul Benevento terzultimo, battuto tra mille polemiche dal Cagliari che ha confermato però il suo grande momento. La salvezza sembrava quasi impossibile per i sardi e invece si è concretizzato un vantaggio di 4 punti sul terzultimo posto che permetterà ai sardi di gestire al meglio questo finale di stagione.

In ogni caso la squadra che dovesse uscire sconfitta da questo scontro guarderà con attenzione alla difficile trasferta che il Benevento affronterà a Bergamo in serata: un nuovo ko dei sanniti farebbe fare festa sia ai rossoblu sia ai viola, che giocheranno comunque con la voglia di blindare la permanenza in Serie A e conseguentemente mettere il sigillo a una stagione che è stata particolarmente difficile per entrambi i club.

DIRETTA CAGLIARI FIORENTINA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Fiorentina sarà garantita per gli abbonati Sky che abbiano attivato la corrispondente opzione sul canale Dazn 1, numero 209. Altrimenti, il punto di riferimento sarà la piattaforma digitale DAZN, che detiene i diritti per la trasmissione di tre partite a ogni giornata di Serie A in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI FIORENTINA

Le probabili formazioni della sfida tra Cagliari e Fiorentina alla Sardegna Arena. I padroni di casa allenati da Leonardo Semplici scenderanno in campo con un 3-4-2-1 e questo undici titolare: Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Duncan, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Pavoletti. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Giuseppe Iachini con un 3-5-1-1 così disposto dal primo minuto: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Castrovilli, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery; Vlahovic.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Cagliari e Fiorentina, le quote del bookmaker Sky moltiplicano per 2.50 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 2.90 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 3.25 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



