DIRETTA JUVENTUS NORIMBERGA: ESORDIO ESTIVO PER I BIANCONERI!

Finalmente anche i bianconeri fanno il loro esordio estivo: la diretta Juventus Norimberga ci attende alle ore 17:00 di venerdì 26 luglio, siamo al Max Morlock Stadion della città tedesca e la squadra di Thiago Motta, che si è già presentato alla stampa, inizia tardi rispetto a tutte le altre società di Serie A, ma se non altro può disputare la sua prima amichevole avendo a disposizione quasi tutti i nazionali, tranne quelli che sono andati più in là nelle competizioni che hanno disputato. C’è grande attesa per la nuova Juventus, che dopo tre anni di Massimiliano Allegri ha voltato pagina e con Thiago Motta sembra essere ripartita con entusiasmo, soprattutto per la novità che questo comporta.

Naturalmente bisognerà poi valutare sul campo, ma anche il fatto che ci sia già stata una campagna acquisti abbastanza importante ha contribuito a creare ancora più aspettative: possiamo tranquillamente dire che la Juventus sia attesa al varco come le altre big che hanno cambiato allenatore, dunque la diretta di Juventus Norimberga, per quanto il risultato conti relativamente essendo solo a fine luglio, sarà una prima indicazione molto utile soprattutto per vedere all’opera qualche volto nuovo. Anche noi aspettiamo che l’amichevole prenda il via, intanto facciamo qualche rapida valutazione sulle probabili formazioni.

DIRETTA JUVENTUS NORIMBERGA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà disponibile una vera e propria diretta tv Juventus Norimberga sui canali della nostra televisione, ma ci sarà comunque la possibilità di assistere alla prima amichevole estiva dei bianconeri: il servizio sarà a pagamento perché il match sarà mandato in onda da DAZN, una piattaforma alla quale bisogna essere abbonati. La diretta Juventus Norimberga sarà dunque visibile in streaming video, per attivare il vostro account dovrete inserire i dati del vostro abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NORIMBERGA

Sappiamo che il modulo con cui Thiago Motta affronterà l’inizio dell’avventura bianconera sarà il 4-2-3-1: secondo questa indicazione possiamo pensare alla diretta Juventus Norimberga con una formazione in cui Di Gregorio sarà il portiere, protetto da una linea difensiva con Gatti e il giovane Muharemovic (dopo l’esperienza con l’Under 23) che possono fare i centrali mentre sulle corsie laterali potremmo avere Cambiaso a destra (ma è stato provato anche terzino sinistro, dunque attenzione alle possibili sorprese) e Cabal, acquisto blitz dal Verona e utilizzabile anche come centrale, sull’altro versante, con Savona e Barbieri che saranno osservati speciali perchè eventualmente integrabili in prima squadra.

Poi, a centrocampo si attende l’arrivo di Douglas Luiz ma intanto c’è Khephren Thuram che potrebbe agire in compagnia di uno tra Locatelli e Fagioli (al quale sarebbero demandati compiti di regia); sulla linea dei trequartisti non mancano le alternative, sulle corsie mancherà Federico Chiesa che resta a casa dovendosi sposare e dunque spazio possibile a Matias Soulé da una parte e magari Timothy Weah dall’altra, in posizione centrale invece la maglia potrebbe essere affidata al giovane montenegrino Adzic, che sembra aver convinto Thiago Motta e punta con decisione la prima squadra anche se la Next Gen rimane un’ipotesi concreta per lui. La prima punta sarà Vlahovic che la Juventus non ha intenzione di vendere se non dietro un’offerta adeguata e dunque molto alta.