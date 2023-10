DIRETTA CAGLIARI FROSINONE/ Video streaming tv: i precedenti del match sono sei (Serie A, 29 ottobre 2023)

DIRETTA CAGLIARI FROSINONE: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Cagliari Frosinone vede due squadre affrontarsi per la sesta volta all’interno della loro storia. La prima volta che questi due squadre si sono affrontate è stato nel 2013, durante una gara valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Frosinone che passò in vantaggio con la rete di Daniel Ciofani e Cagliari che riuscì a pareggiare con la rete del cileno Pinilla. Nel finale di partita Curiale gela Cagliari.

La seconda partita è avvenuta nel 2018 con il risultato di 1-1 con le reti di Cassata e Farias. In campo per la formazione rossoblù un giovanissimo Barella. Gara di ritorno che sorrise ai sardi che ottennero un successo con il risultato di 1-0. Ultime due sfide che hanno portato un pareggio in terra laziale ed un altro nel territorio sardo. Entrambe le sfide sono state giocate nel corso della scorsa stagione di serie B. Andata terminata con il risultato di 2-2; ritorno con uno scialbo zero a zero che consentì alle due formazioni di avanzare di un punto. (Marco Genduso)

CAGLIARI FROSINONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Frosinone non sarà a disposizione sui canali tradizionali della nostra televisione, perché non fa parte del pacchetto che per questa nona giornata di Serie A viene trasmesso su Sky Sport; dunque l’unico modo che avrete per seguire il match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per tutto il campionato di calcio. Sarà come noto una visione in diretta streaming video: dovrete attivare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, ovviamente utilizzando i dati del vostro abbonamento.

CAGLIARI FROSINONE: SARDI A SECCO DI VITTORIE

Cagliari Frosinone sarà in diretta dalla Unipol Domus di Cagliari, alle ore 12:30 di domenica 29 ottobre: si gioca per la decima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Tra le due neo-promosse in palio punti pesanti in chiave salvezza: i sardi, però, hanno maggiore necessità di fare risultato visto che al momento hanno raccolto appena tre punti con zero vittorie all’attivo. I ciociari, invece, hanno sorpreso tutti mettendo insieme dodici punti nonostante lo stop di misura patito a Bologna nell’ultimo turno.

PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA CAGLIARI FROSINONE

Cagliari Frosinone, sfida in programma alla Unipol Domus di Cagliari, impone un’analisi delle probabili formazioni. In casa sarda mister Claudio Ranieri, fatta eccezione per i lungo-degenti Aresti e Rog, avrà tutti a disposizione, compreso il recuperato Nandez. Per i ciociari, invece, Eusebio Di Francesco dovrà fronteggiare l’assenza di Mazzitelli, squalificato. Oltre al capitano sono fuori causa anche Harroui e Gelli.

CAGLIARI FROSINONE: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

A corredo della diretta di Cagliari Frosinone possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la decima giornata del campionato di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2.35 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3.35 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 3.10 volte l’importo investito con questo bookmaker.

