Diretta/ Cagliari Inter (Primavera) streaming video tv: chi sale e chi scende

DIRETTA CAGLIARI INTER PRIMAVERA: OSPITI FAVORITI!

Cagliari Inter, in diretta sabato 30 ottobre 2021 alle ore 13.00 presso il Centro Sportivo Asseminello, sarà una sfida valevole per la settima giornata d’andata del campionato Primavera 1. Faccia a faccia tra due squadre in un momento profondamente diverso, che stanno provando a recuperare terreno rispetto alle altre formazioni. Dopo un buon inizio di campionato il Cagliari ha subito una doppia sconfitta contro Sassuolo e Sampdoria: soprattutto il match contro i blucerchiati ha messo in crisi la difesa rossoblu che ha incassato 5 reti pur mettendone a segno 3.

DIRETTA/ Cagliari Roma (risultato finale 1-2): grande rimonta dei giallorossi!

L’Inter rincorre la Roma capolista e le posizioni nobili della classifica, l’ultimo 3-0 al Verona in campionato ha messo in mostra una squadra nerazzurra più solida rispetto alle ultime uscite, quello che manca al momento agli uomini di Chivu è la continuità, le vittorie sono state due nelle ultime cinque partite disputate di campionato, un quadro particolare al quale però si aggiungono gli ottimi risultati nella UEFA Youth League con le ultime vittorie ottenute contro Shakhtar Donetsk e Sheriff Tiraspol per la Primavera nerazzurra.

Probabili formazioni Cagliari Roma/ Quote: Cragno vs Rui Patricio duello dei portieri

DIRETTA CAGLIARI INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Inter Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI INTER PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Inter Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Asseminello. Per il Cagliari, Massimiliano Agostini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: D’Aniello; Delpupo, Iovu, Palomba, Zallu; Tramoni, Conti, Kourfalidis; Pulina, Yanken, Astrand John. Risponderà l’Inter allenata da Christian Chivu con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Botis; Zanotti, Hoti, Fontanarosa, Carboni; Casadei, Grygar, Fabbian; Iliev, Jurgens, Abiuso.

Probabili formazioni Cagliari Roma/ Diretta tv: spazio per El Shaarawy titolare?

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Centro Sportivo Asseminello, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA