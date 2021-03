Diretta Cagliari Juventus/ Streaming video tv: pronto riscatto bianconero? (Serie A)

DIRETTA CAGLIARI JUVENTUS: PIRLO NON PUÒ SBAGLIARE

Cagliari Juventus, che sarà diretta dal signor Gianpaolo Calvarese, si gioca alle ore 18:00 di domenica 14 marzo e rappresenta il primo posticipo nella 27^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Naturalmente la sfida della Sardegna Arena avrà come principale tema la possibile reazione dei bianconeri all’eliminazione dalla Champions League: ancora una volta la squadra è caduta agli ottavi contro un avversario inferiore, una tremenda delusione che adesso obbliga Andrea Pirlo a prendersi tutto in Italia, vale a dire almeno la coppa e poi un tentativo di strappare lo scudetto, o almeno di arrivare nelle prime tre.

Per il Cagliari l’arrivo di Leonardo Semplici è stato benefico: due vittorie consecutive e il pareggio rimediato all’ultimo contro la Sampdoria, finalmente gli isolani sono usciti dalla zona retrocessione ma adesso dovranno dimostrare di poter continuare in questo modo, trovando continuità. Vedremo quello che succederà nella diretta di Cagliari Juventus, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori e leggere insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA CAGLIARI JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Juventus verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare, pertanto l’appuntamento con questa partita sarà riservato agli abbonati; in assenza di un televisore, come sempre e anche in questo caso per i soli clienti, sarà possibile seguire la partita in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go che si può attivare su apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone inserendovi i dati del proprio abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI JUVENTUS

Doppia tegola per Semplici, che oltre agli infortuni in Cagliari Juventus deve registrare le squalifiche di Lykogiannis e Pavoletti: avremo quindi Zappa e Nandez che percorreranno le corsie esterne nel consueto 3-5-2 schierato dal tecnico toscano, ma attenzione all’ex Asamoah che scalpita per la sinistra. Davanti ci saranno Joao Pedro e Giovanni Simeone, con Duncan che terrà le fila del gioco aiutato da Razvan Marin e ovviamente Nainggolan. In difesa comanda Godin, stretto tra Ceppitelli e l’altro ex Rugani a protezione di Cragno. Nella Juventus potrebbe tornare titolare Kulusevski in luogo di Morata, per affiancare Cristiano Ronaldo; condizioni da valutare per Arthur (eventualmente spazio a McKennie come centrale, con Rabiot) e Cuadrado che a destra può lasciare spazio a Danilo, il centrocampo sarebbe completato da Ramsey largo a sinistra con Federico Chiesa sull’altro versante. In difesa invece si va per la coppia Bonucci-Demiral qualora Danilo facesse il terzino, in alternativa c’è De Ligt mentre Alex Sandro e Frabotta si giocano il posto a sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Cagliari Juventus, dunque possiamo vedere quali siano le previsioni di questo bookmaker: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare 5,75 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto, con il segno X che identifica il pareggio il valore corrisponde a 4,25 volte l’importo investito mentre l’eventualità del successo esterno, per la quale dovrete puntare sul segno 2, porta in dote una vincita che ammonta a 1,55 volte la vostra giocata.



