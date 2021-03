Diretta/ Sampdoria Cagliari (Serie A) streaming video e tv: Semplici sogna il tris

DIRETTA SAMPDORIA CAGLIARI: RANIERI VUOLE DARE UNA SVOLTA!

Sampdoria Cagliari, in diretta domenica 7 marzo 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valevole per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Un altro appuntamento cruciale per i sardi che dall’arrivo di Leonardo Semplici in panchina hanno centrato 2 vittorie fondamentali contro Crotone e Bologna. Il nuovo tecnico ha dato una scossa a una squadra che stava mestamente scivolando verso la retrocessione, con un solo punto conquistato nelle precedenti 10 sfide di campionato. Col Torino che non ha disputato gli ultimi due match per l’emergenza Covid la situazione è ancora in divenire e la quota salvezza è difficilmente identificabile. Servirà fare di più in casa di una Samp che è reduce da un pari in rimonta nel derby: il gol di Tonelli ha evitato ai blucerchiati un ko sempre difficile da digerire in una partita delicata come la stracittadina, la squadra di Ranieri resta a metà classifica e a distanza di sicurezza dalla zona calda della classifica, ma nelle ultime 3 partite ha conquistato solo un punto e il tecnico ha chiesto di evitare ulteriori rilassamenti.

DIRETTA SAMPDORIA CAGLIARI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Cagliari sarà garantita sui canali di Sky Sport, che detengono l’esclusiva per sette partite su dieci di ogni giornata di Serie A. Sarà dunque una visione riservata ai soli abbonati, che però in compenso avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA CAGLIARI

Le probabili formazioni della sfida tra Sampdoria e Cagliari presso lo stadio Luigi Ferraris. I padroni di casa allenati da Claudio Ranieri scenderanno in campo con un 4-4-2 e questo undici titolare: Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Keita Balde, Quagliarella. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Leonardo Semplici con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Cragno; Walukiewicz, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Nainggolan, Asamoah; Pavoletti, Joao Pedro.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Sampdoria e Cagliari, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.40 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.35 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.00 volte la posta scommessa.

