Diretta/ Cagliari Lazio streaming video e tv: esordio per i biancazzurri (Serie A)

La diretta Cagliari-Lazio, sabato 26 settembre alle ore 18.00 presso la Sardegna Arena, sarà una sfida valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A. Match d’esordio per i biancazzurri di Simone Inzaghi, che hanno rinviato l’impegno della prima giornata contro l’Atalanta per la richiesta dei bergamaschi di avere più giorni a disposizione per la preparazione, dopo aver terminato ad agosto inoltrato le Coppe Europee. Ultima amichevole per la Lazio uno 0-0 allo stadio Olimpico contro il Benevento nella sfida tra fratelli Inzaghi. In tutto il precampionato i capitolini hanno avuto qualche difficoltà ad andare in gol, in più Inzaghi ha dovuto fare i conti con una campagna acquisti andata avanti un po’ a rilento, anche se sulla fascia sinistra è arrivato Fares dalla Spal. Il Cagliari dalla sua ha strappato domenica scorsa un punto sofferto al Mapei Stadium contro il Sassuolo, sfiorando anche il colpaccio grazie a un colpo di testa di Simeone ma subendo poi una punizione di Bourabia che ha fissato il risultato sull’1-1. Dopo il pari in amichevole con la Roma, Di Francesco ha avuto buone indicazioni dai suoi, in attesa dell’innesto di Godin in difesa e, forse, del ritorno di Nainggolan dall’Inter.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA DIRETTA CAGLIARI LAZIO

La diretta tv di Cagliari Lazio viene affidata alla televisione satellitare: esclusiva degli abbonati, potrà essere seguita su Sky Sport Serie A e dunque accedendo al canale 202 del decoder. I clienti Sky avranno come di consueto la possibilità di attivare l’applicazione Sky Go per avere le immagini in diretta streaming video: non sono richiesti costi aggiuntivi e basterà armarsi di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI LAZIO

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Cagliari Lazio, sabato 26 settembre alle ore 18.00 presso la Sardegna Arena. Il Cagliari allenato da Eusebio Di Francesco dovrebbe affrontare il match con un 4-3-3 così schierato: Cragno tra i pali; Faragò esterno laterale di destra, Walukiewicz e Klavan difensore centrale e Lykogiannis laterale mancino; Nandez, Marin e Rog comporranno il terzetto di centrocampo, mentre nel tridente offensivo partiranno titolari Sottil, Simeone e Joao Pedro. La Lazio di Simone Inzaghi sceglierà il 3-5-2 come modulo di partenza e questo undici titolare: Strakosha in porta; Patric, Acerbi e Radu schierati nella difesa a tre mentre Lazzari si muoverà sulla fascia destra, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto saranno gli esterni di centrocampo e a Jordan Lukaku sarà affidata la fascia sinistra. In attacco, spazio al tandem Correa – Immobile.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dell’agenzia Snai per Cagliari Lazio vedono la formazione di casa quotata 4.50 per la vittoria, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.90 e la vittoria in trasferta quotata 1.73. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, quota dell’over 2.5 fissata a 1.55, mentre la quota dell’under 2.5 viene proposta a 2.25.



