Diretta/ Cagliari Lecce streaming video tv: esordio salentino (Primavera)

Cagliari Lecce, in diretta domenica 29 agosto 2021 alle ore 16.30 presso il Centro Sportivo Asseminello, sarà una sfida valevole per la prima giornata d’andata del campionato Primavera 1. Esordio salentino in categoria dopo la vittoria nei play off della scorsa stagione: nel campionato Primavera 2 i pugliesi hanno avuto la meglio sulla Cremonese e si affacciano ora al piano più alto, dove mancavano da diverso tempi, senza dimenticare i successi dei primi anni 2000 che avevano portato lo Scudetto Primavera a Lecce.

Il Cagliari nella scorsa stagione ha saputo ritagliarsi una tranquilla salvezza, convincente il cammino dei sardi soprattutto nel girone di ritorno, avendo staccato definitivamente le squadre che lottavano per non retrocedere. I rossoblu puntano a crescere ma prima di capire se sarà possibile un inserimento in zona play off i rossoblu puntano soprattutto a mantenersi in zona tranquilla, con la presenza nel campionato Primavera 1 sempre importante per lanciare talenti verso la prima squadra.

DIRETTA CAGLIARI LECCE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Lecce Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI LECCE PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Cagliari Lecce Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Asseminello. Per il Cagliari, Alessandro Agostini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: D’Aniello, Zallu, Secci, Iovu, Schirru, Vitale, Del Pupo, Kourfalidus, Yanken, Desogus, Tramoni. Risponderà il Lecce allenato da Vito Grieco con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Borbei; Lemmens, Hasic, Ciucci, Nizet; Saaloma, Marti, Mancarella; Milli, Burnete, Back.

