Diretta/ Cagliari Milan (Primavera) streaming video tv: squadre in bilico

Cagliari Milan, in diretta domenica 28 novembre 2021 alle ore 13.00 presso il Centro Sportivo Asseminello, sarà una sfida valevole per la decima giornata di andata del campionato Primavera 1. Scontro tra squadre in bilico in classifica. Il Milan è ancora quartultimo in zona play out ma ha saputo dare una scossa al suo cammino nell’ultima giornata disputata in campionato, andando a vincere 3-1 in casa contro la Juventus, peraltro seconda vittoria per i rossoneri nelle ultime 4 partite disputate.

Il Cagliari è 4 lunghezze avanti al quintultimo posto in classifica. I sardi hanno perso l’ultima trasferta in casa dell’Atalanta, non riuscendo così a dare continuità al successo ottenuto sul campo del Bologna. Le due squadre cercano comunque un cambio di passo per allontanarsi dalla zona calda della classifica, soprattutto il Milan che ha subito durissime battute d’arresto, come nel caso dei 5 gol incassati sul campo del Verona.

DIRETTA CAGLIARI MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Milan Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI MILAN PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Milan Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Asseminello. Per il Cagliari, Massimiliano Agostini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: D’Aniello; Delpupo, Iovu, Palomba, Zallu; Tramoni, Conti, Kourfalidis; Pulina, Yanken, Astrand John. Risponderà il Milan allenato da Federico Giunti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Desplanches; Coubis, Bosisio, Stanga, Bozzolan; Di Gesù, Tolomello, Alesi; Traoré, Rossi, Capone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Centro Sportivo Asseminello, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.



