Diretta/ Cagliari Napoli streaming video e tv: squadre in difficoltà (Primavera)

DIRETTA CAGLIARI NAPOLI: PARTITA DELICATA…

Cagliari Napoli, in diretta sabato 1 ottobre 2022 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Asseminello, sarà una sfida valida per la 6^ giornata del campionato Primavera 1. Confronto tra due compagini in difficoltà. Il Cagliari ha raccolto solo 3 pareggi nelle prime 5 giornate di campionato, rendimento in controtendenza rispetto al rendimento della passata stagione che ha visto i sardi lottare nei play off Scudetto.

Ancora peggio però sta andando al Napoli che tra campionato e UEFA Youth League ha perso 6 partite su 7, riuscendo a ottenere i 3 punti solo nel match interno contro il Cesena e facendo meglio solo dei romagnoli e dell’Inter in classifica, almeno per il momento. L’11 dicembre 2021 il Cagliari ha vinto 3-0 l’ultimo precedente interno contro il Napoli nel campionato Primavera, i partenopei non hanno mai battuto i sardi nei precedenti di campionato degli ultimi 5 anni.

CAGLIARI NAPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Napoli Primavera sarà trasmessa su Sportitalia Solocalcio: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1, per assistere al match dovrete sintonizzarvi sul canale 61 del digitale terrestre. L’alternativa riguarda come sempre la diretta streaming video, che senza costi aggiuntivi viene fornita da questa stessa emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI NAPOLI

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Napoli, match che andrà in scena al Centro Sportivo Asseminello. Per il Cagliari, Michele Filippi schiererà la squadra con un 4-3-3- come modulo. Questa la formazione di partenza: Lolic; Sulis, Vitale, Palomba, Martino Coriano; Carboni, Kourfalidis, Cavuoti; Masala, Kosiqi, Deriu. Risponderà il Napoli allenato da Nicolò Frustalupi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Boffelli; Barba, Acampa, Marchisano, Nosegbe, Obaretin, Spavone, Gioielli, Pesce, Iaccarino, Marranzino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CAGLIARI NAPOLI PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cagliari Napoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.

