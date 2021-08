Diretta/ Cagliari Olbia streaming video e tv: classico derby sardo (Trofeo Sardegna)

DIRETTA CAGLIARI OLBIA: ALTRO TEST PER SEMPLICI!

Cagliari Olbia, in diretta mercoledì 4 agosto 2021 alle ore 17.30 presso lo Stadio del Vento di Aritzo in provincia di Nuoro, sarà una sfida amichevole valevole per il “Trofeo Sardegna” 2021, appuntamento giunto alla sua quinta edizione e patrocinato dal Banco di Sardegna. La sfida tra Cagliari e Olbia, con la Torres squadre di punta dell’Isola, è una superclassica dell’estate ormai, soprattutto da quando le due formazioni sono legate da un rapporto di collaborazione. Proprio l’Olbia di Max Canzi, che anche nella prossima stagione sarà impegnata nel campionato di Serie C, è reduce da una sconfitta 0-3 contro la Primavera dei rossoblu, piuttosto sorprendente considerando i rapporti di forza sulla carta. L’Olbia proverà a riscattarsi contro la prima squadra cagliaritana, a sua volta reduce da un’amichevole difficile, perduta 3-1 in casa dei tedeschi dell’Augsburg. A segno Joao Pedro ma il Cagliari è apparso ancora in ritardo di preparazione e a tratti in balia degli avversari: il tecnico Semplici dovrà lavorare per migliorare in fretta la condizione, anche in vista dell’esordio in Coppa Italia che precederà quello in campionato.

Hugo Maradona si candida a Napoli/ Fratello di Diego appoggia Catello Maresca

DIRETTA CAGLIARI OLBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TROFEO SARDEGNA

Non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Cagliari Olbia, che dunque non potrà essere seguita dagli appassionati; non avremo a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per questa partita amichevole, dunque per le informazioni utili ci si potrà rivolgere agli account ufficiali che le due società mettono a disposizione (con consultazione libera) sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine di Facebook, Twitter e Instagram.

Diretta/ Roma Belenenses (risultato finale 3-1) Borja Mayoral chiude il match!

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI OLBIA

Le probabili formazioni di Cagliari Olbia, match che andrà in scena allo Stadio del Vento di Aritzo. Per il Cagliari, Leonardo Semplici schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cragno; Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Zappa, Strootman, Deiola, Dalbert; Marin, Joao Pedro; Simeone. Risponderà l’Olbia allenato da Max Canzi con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Ciocci; Demarcus, Boccia, Emerson, Travaglini, La Rosa, Belloni, Giandonato; Occhioni; Cocco, Ragatzu.

LEGGI ANCHE:

Sorteggio Coppa Italia 2021-2022/ Tabellone: possibile derby Roma-Lazio in semifinale

© RIPRODUZIONE RISERVATA