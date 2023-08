DIRETTA CAGLIARI PALERMO/ Video streaming Italia 1: i numeri recenti del match (Coppa Italia, 12 agosto 2023)

DIRETTA CAGLIARI PALERMO: TESTA A TESTA

In vista della diretta di Cagliari Palermo, facciamo un tuffo nella storia recente di questa partita, che ha sempre un fascino particolare. Gli ultimi dieci precedenti ufficiali sono stati disputati da sabato 15 settembre 2012 in poi, sono stati primarie match di Serie A, poi due confronti in Coppa Italia ed infine le due partite dello scorso campionato di Serie B, che terminarono con altrettante vittorie casalinghe, sempre con il risultato di 2-1 il 18 dicembre 2022 a Palermo e il 13 maggio scorso a Cagliari.

In totale, in queste dieci partite contiamo quattro vittorie del Cagliari, tre pareggi e altrettanti successi del Palermo, anche se un segno X è diventato poi vittoria del Cagliari ai calci di rigore. Parliamo ovviamente di uno dei due precedenti proprio in Coppa Italia, per la precisione quello di sabato 12 agosto 2017, poi curiosamente Cagliari e Palermo si ritrovarono anche un anno esatto più tardi, cioè domenica 12 agosto 2018, con altra vittoria per i rossoblù sardi, in questo caso tuttavia con il risultato di 2-1. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CAGLIARI PALERMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Palermo sarà trasmessa su Italia 1, come Mediaset che garantirà la trasmissione di tutti i match di Coppa Italia. La visione sarà allora in chiaro, e naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire il match attraverso il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Mediaset Play con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU MEDIASET PLAY

Cagliari Palermo in diretta sabato 12 agosto 2023 alle ore 21.15 presso la Unipol Domus di Cagliari sarà una sfida valevole per il primo turno di Coppa Italia. Sotto la guida di Claudio Ranieri, il Cagliari si appresta a debuttare nelle gare ufficiali, affrontando in casa il Palermo di Eugenio Corini nei trentaduesimi di finale della Coppa Italia. Il vincitore del derby isolano avrà poi il compito di sfidare il vincitore tra Udinese e Catanzaro nei sedicesimi di finale. I precedenti cinque incontri fra il Cagliari e il Palermo in Coppa Italia sorridono ai rossoblù. Al momento, il Cagliari è rimasto imbattuto nei confronti dei siciliani in questa competizione, con ben quattro vittorie e un pareggio.

L’ultima volta che si sono affrontate risale al terzo turno dell’edizione 2018/19: in quell’occasione, una doppietta di Pavoletti annullò il momentaneo pareggio di Nestorovski, consentendo alla squadra di Maran di avanzare. Durante il precampionato, il Cagliari ha dimostrato una buona forma, uscendo imbattuto da tutte le partite. Hanno ottenuto quattro vittorie contro Olbia (0-2), Juventus U23 (3-0) e Como (2-0), oltre a un pareggio contro il Brest (1-1). Dall’altra parte, il Palermo ha subito una sconfitta contro la Virtus Verona (0-1), ottenuto due pareggi contro Bologna (2-2) e Legnago Salus (1-1), e conquistato una vittoria nel test più recente contro il Trento (0-3).

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI PALERMO

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Palermo, match che andrà in scena allo stadio Unipol Domus di Cagliari. Per il Cagliari, Claudio Ranieri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana; Oristanio, Pavoletti, Luvumbo. Risponderà il Palermo allenato da Eugenio Corini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Ceccaroni; Vasic, Stulac, Gomes; R. Insigne, Brunori, Di Mariano.

CAGLIARI PALERMO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cagliari Palermo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Coppa Italia. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo del Palermo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.

