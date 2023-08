DIRETTA/ Brest Cagliari (risultato 0-0) streaming video tv: traversa di Chardonnet! (5 agosto 2023)

DIRETTA BREST CAGLIARI (RISULTATO 0-0): TRAVERSA DI CHARDONNET!

Inizia l’amichevole tra Brest e Cagliari. Chardonnet ci prova di testa su angolo, attento Scuffet. Ottimo inserimento di Deiola che di testa per poco non trova il vantaggio. Del Castillo ci prova a giro, blocca senza problemi Scuffet. Del Castillo la mette in mezzo da punizione, arriva Chardonnet che di testa prende la traversa! Grande occasione per Satriano che al volo spreca. Termina la prima frazione di gioco. (agg. Umberto Tessier)

BREST CAGLIARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brest Cagliari non sarà trasmessa su nessun canale televisivo né al momento risulta disponibile un servizio diretta streaming video. Vedremo se nelle prossime ora sarà comunicata una diversa decisione, magari con una diretta streaming attraverso i profili social del club rossoblu, che comunque a fine partita fornirà comunque gli aggiornamenti su questo test internazionale sostenuto dagli uomini di Claudio Ranieri.

SARDI FAVORITI!

Brest Cagliari, in diretta dallo Stade Francis-Le Blé di Brest, si giocherà alle ore 18.00 di sabato 5 agosto 2023. Terminato il ritiro estivo in Valle d’Aosta con l’ultima vittoria in amichevole contro il Como, il Cagliari di Claudio Ranieri si appresta ad affrontare un nuovo test amichevole contro una formazione francese, il Brest. Questo incontro rappresenta una sfida importante per la squadra, in quanto offre l’opportunità al tecnico di valutare il livello di maturità tattica raggiunto dai giocatori e di valutare la loro condizione atletica in vista dell’imminente inizio del campionato.

Dopo aver disputato diverse amichevoli nella fase preparatoria, il Cagliari ha avuto modo di testare la propria squadra e di lavorare sugli aspetti da migliorare. Ogni match ha permesso ai giocatori di acquisire maggiore confidenza con il gioco proposto dal tecnico e di adattarsi alle diverse situazioni tattiche. Il Brest viene da una brillante salvezza nello scorso campionato di Ligue 1, con una vittoria nell’ultimo test amichevole disputato contro il Guingamp.

PROBABILI FORMAZIONI BREST CAGLIARI

Le probabili formazioni della diretta Brest Cagliari, match che andrà in scena allo Stade Francis-Le Blé di Brest. Per il Brest, Eric Roy schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bizot; Lala, Dari, Brassier, Locko; Lees-Melou, Martin, Del Castillo, Pereira Lage; Satriano, Le Douaron. Risponderà il Cagliari allenato da Claudio Ranieri con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Deiola, Sulemana, Makoumbou, Azzi; Oristanio, Pavoletti.

BREST CAGLIARI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Brest Cagliari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida amichevole. La vittoria del Brest con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.











