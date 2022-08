Diretta/ Cagliari Perugia streaming video tv: i sardi voltano pagina (Coppa Italia)

DIRETTA CAGLIARI PERUGIA: PARTITA APERTA…

Cagliari Perugia, in diretta venerdì 5 agosto 2022 alle ore 17.45 presso la Unipol Domus di Cagliari, sarà una sfida valevole per il primo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. I sardi voltano pagina con il primo match ufficiale dopo la dolorosa retrocessione dalla Serie A della passata stagione. Prima di tuffarsi nel campionato cadetto i rossoblu affronteranno il primo scoglio di Coppa, anche con la voglia di riscattare il pesante ko nell’ultima amichevole affrontata, il 31 luglio scorso in casa del Leeds United impostosi col punteggio di 6-2 sui sardi.

Il Perugia lo scorso anno ha affrontato i play off per la Serie A, perdendo non senza polemiche la sfida contro il Brescia nel primo turno, con gli umbri che proveranno a migliorarsi ulteriormente in un torneo cadetto che si prospetta più che mai impegnativo. Cagliari e Perugia tornano ad affrontarsi in Sardegna dopo l’ultima sfida disputata nel campionato di Serie B il 14 marzo 2016. In quell’occasione vinsero 0-2 gli umbri con i gol di Prcic e Milos.

DIRETTA CAGLIARI PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Perugia sarà trasmessa su Canale 20: i canali Mediaset hanno infatti l’esclusiva sui match di tutta la Coppa Italia 2022/23. La visione sarà allora in chiaro, e naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire il match attraverso il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Mediaset Play con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU MEDIASET PLAY

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI PERUGIA

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Perugia, match che andrà in scena alla Unipol Domus di Cagliari. Per il Cagliari, Fabio Liverani schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Radunovic; Zappa, Goldaniga, Altare, Carboni; Deiola, Viola, Makoumbou; Pereiro; Lapadula, Pavoletti. Risponderà il Perugia allenato da Fabrizio Castori con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Gori; Sgarbi, Vulikic, Angella; Casasola, Santoro, Vulic, Kouan, Dell’Orco; Olivieri, Di Serio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cagliari Perugia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Novara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.











