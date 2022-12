Diretta/ Cagliari Perugia streaming video tv: sardi al bivio (Serie B)

DIRETTA CAGLIARI PERUGIA: TUTTO FACILE PER I PADRONI DI CASA?

Cagliari Perugia, in diretta sabato 11 dicembre 2022 alle ore 12.30 presso la Unipol Domus di Cagliari, sarà una sfida valida per la 17^ giornata del campionato di Serie B. Sardi al bivio, serve una vittoria per dare la svolta a una stagione finora difficilissima, lontana dai sogni di immediato ritorno in Serie A cullati in estate. L’ultima sconfitta di Terni ha anzi lasciato i rossoblu solo 2 lunghezze avanti la zona play out, col Cagliari senza vittoria in campionato da 7 partite.

Nonostante 4 risultati utili consecutivi resta ultimo in classifica il Perugia, reduce da un pareggio interno contro la Spal che ha lasciato rammarico per un rigore fallito che avrebbe permesso di risalire ancora agli umbri, che restano comunque lontani 3 lunghezze dai play out e 5 dalla salvezza diretta. Il 14 marzo 2016 il Perugia ha vinto 0-2 l’ultimo precedente di campionato in casa del Cagliari, con i sardi che non battono i Grifoni in casa dal 2-1 del 5 febbraio 2000, quando entrambe le compagini militavano in Serie A.

CAGLIARI PERUGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cagliari Perugia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cagliari Perugia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI PERUGIA

Le probabili formazioni della diretta Cagliari Perugia, match che andrà in scena alla Unipol Domus di Cagliari. Per il Cagliari, Fabio Liverani schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Radunovic; Di Pardo, Capradossi, Goldaniga, Obert; Nandez, Viola, Makoumbou; Kourfalidis; Luvumbo, Lapadula. Risponderà il Perugia allenato da Fabrizio Castori con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Gori; Sgarbi, Curado, Dell’Orco; Casasola, Santoro, Bartolomei, Paz; Kouan; Di Carmine, Olivieri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cagliari Perugia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Perugia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.

