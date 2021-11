DIRETTA/ Cagliari Salernitana video streaming tv: sardi avanti nei precedenti

DIRETTA CAGLIARI SALERNITANA: TESTA A TESTA

Alla vigilia della diretta di Cagliari Salernitana, ci pare utile dare un occhio anche allo storico che unisce i due club, alla vigilia della 14^ giornata della Serie A. Dati alla mano possiamo oggi raccontare di ben 27 precedenti ufficiali occorsi tra i due club, e segnati pure dal 1952 a oggi e tra terzo, primo e secondo campionato nazionale, come pure in Coppa italia: il bilancio che ne otteniamo ci racconta poi di tredici vittorie dei sardi nello scontro diretto e nove affermazioni dei campani, con anche cinque pareggi fin qui realizzati.

Va pure detto che, come è facile immaginare, l’ultimo testa a testa occorso tra Cagliari e Salernitana non è dei più recenti e risale solo alla stagione 2015-16 della Serie B. Pure ricordiamo che allora, tra andata e ritorno fu doppia affermazione dei sardi, che poi a fine stagione vennero promossi in Serie A. (agg Michela Colombo)

DIRETTA CAGLIARI SALERNITANA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Cagliari Salernitana sarà affidata a Sky Sport. La gara in questione rientra tra le tre partite a giornata che può trasmettere l’emittente satellitare. Ovviamente bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio per poter visionare il match. In alternativa, è possibile seguire la gara in diretta streaming video su DAZN. La piattaforma digitale detiene i diritti per la trasmissione di tutte le partite di Serie A. Anche in questo caso bisogna disporre di un abbonamento al servizio attivo. Inoltre è necessario avere una connessione ad internet ed un dispositivo mobile o una Smart Tv abilitati.

CAGLIARI SALERNITANA: SFIDA DELICATA!

Cagliari Salernitana, in diretta venerdì 26 novembre 2021 alle ore 20.45 presso la Sardegna Arena di Cagliari, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. E’ già scontro salvezza visto che si affrontano le due compagini che al momento occupano gli ultimi due posti in classifica a braccetto, 7 punti ciascuno con i sardi che non hanno trovato una scossa dopo l’arrivo di Walter Mazzarri in panchina e i granata che a loro volta continuano a stentare dopo il cambio di allenatore tra Castori e Colantuono.

Nello scorso turno di campionato il Cagliari è tornato a muovere la classifica dopo quattro sconfitte consecutive pareggiando 2-2 in casa del Sassuolo, mentre la Salernitana incappando in una sconfitta interna contro la Sampdoria ha subito il suo terzo ko di fila. Al 14 maggio 2016 in Serie B risale l’ultimo precedente tra le due squadre in Sardegna in campionato, 3-0 per il Cagliari il risultato finale, con i rossoblu che hanno vinto 5 degli ultimi 6 incroci di campionato contro i granata.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI SALERNITANA

Le probabili formazioni di Cagliari Salernitana, match che andrà in scena alla Sardegna Arena di Cagliari. Per il Cagliari, Walter Mazzarri schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Nandez, Marin, Strootman, Deiola, Dalbert; Keita, Joao Pedro. Risponderà la Salernitana allenata da Stefano Colantuono con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Belec; Zortea, Strandberg, Gyomber, Ranieri; Schiavone, Di Tacchio, Obi; Ribéry; Bonazzoli, Djuric.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match alla Sardegna Arena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.83, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo della Salernitana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.20.



