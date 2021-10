Diretta/ Cagliari Sampdoria streaming video tv: sardi per il primo acuto (Serie A)

DIRETTA CAGLIARI SAMPDORIA: MAZZARRI CONTRO IL PASSATO

Cagliari Sampdoria, in diretta domenica 17 ottobre 2021 alle ore 12.30 presso la Sardegna Arena di Cagliari, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie A. Walter Mazzarri al bivio con 2 soli punti ottenuti dalla formazione sarda dal momento del suo avvento in panchina. La situazione non si è sbloccata per il momento, il Cagliari fatica come avviene ormai da due anni solari e dopo la grande partenza del 2019, la formazione rossoblu non è più riuscita a mantenere un ritmo adeguato, flirtando sempre pericolosamente con la parte bassa della classifica.

Dall’altra parte c’è una Sampdoria reduce da un pirotecnico 3-3 contro l’Udinese prima della sosta: finora i blucerchiati hanno vinto solo una partita in campionato, quella in avvio di stagione contro l’Empoli, e sono comunque avanti di 3 lunghezze rispetto ai diretti avversari di turno, con il Cagliari che occupa momentaneamente da solo l’ultima posizione in classifica con 3 punti ottenuti in 7 partite e nessuna vittoria. Il 7 novembre 2020 il Cagliari ha vinto 2-0 l’ultimo precedente casalingo contro la Sampdoria con gol di Joao Pedro e Nandez, i blucerchiati non vincono in Sardegna dallo 0-3 del 7 novembre 2007, con gol di Volpi, Caracciolo e Cristian Maggio.

DIRETTA CAGLIARI SAMPDORIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cagliari Sampdoria è su DAZN. Sarà dunque una visione in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; sappiamo comunque che tre gare a giornata saranno fornite dalla televisione satellitare di Sky, il lunch match della domenica di questa settimana fa parte di questo pacchetto e dunque appuntamento anche su questi canali per i clienti della pay tv sul satellite, sui canali di Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI SAMPDORIA

Le probabili formazioni di Cagliari Sampdoria, match che andrà in scena alla Sardegna Arena di Cagliari. Per il Cagliari, Walter Mazzarri schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Nandez, Marin, Strootman, Deiola, Dalbert; Keita, Joao Pedro. Risponderà la Sampdoria allenata da Roberto D’Aversa con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Verre; Quagliarella, Gabbiadini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match alla Sardegna Arena di Cagliari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cagliari con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.



