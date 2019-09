Diretta Cagliari Verona/ Streaming video tv: quote, sardi lanciati! (Serie A)

Cagliari Verona, diretta da Volpi, si gioca domenica 29 settembre 2019 alle ore 18.00 presso la Sardegna Arena di Cagliari. I sardi si presentano all’appuntamento da quarti in classifica, sorprendente pensando che la squadra di Maran quest’anno ha iniziato il suo cammino in campionato con due sconfitte consecutive in casa contro Brescia e Inter. Dalla trasferta di Parma è cambiata la musica, tre vittorie consecutive con l’ultimo colpo di Napoli che ha fatto sensazione. Il gol di Castro ha permesso ai rossoblu di agganciare proprio i partenopei in zona Champions, ed ora serviranno nuove conferme contro un Verona che ha destato comunque impressioni positive in queste prime cinque giornate. Gli scaligeri sono tornati a fare punti pareggiando in casa 0-0 contro l’Udinese nel turno infrasettimanale, una partita in cui probabilmente per le occasioni da gol create avrebbero meritato qualcosa di più. A quota 5 punti i veneti hanno comunque dimostrato di poter approcciare in maniera migliore al campionato rispetto alle ultime esperienze in Serie A.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE CAGLIARI VERONA

La diretta tv di Cagliari Verona sarà garantita dalla televisione satellitare, che la trasmetterà sul canale Sky Sport Serie A (tutti gli abbonati lo trovano al numero 202 del loro decoder). In assenza di un televisore potrete avvalervi come sempre dell’applicazione Sky Go per seguire questa partita in diretta streaming video, il servizio non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI VERONA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Cagliari Verona, domenica 29 settembre 2019 alle ore 18.00 presso la Sardegna Arena di Cagliari, sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. 4-2-3-1 per il Cagliari allenato da Rolando Maran, in campo con: Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini; Nandez, Oliva, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone. 3-4-2-1 per il Verona guidato in panchina da Ivan Juric, schierato con: Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Cagliari Verona, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella sarda: il segno 1 per la vittoria interna vale infatti 2.10 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 3.60 volte la quota investita, che è stato posto sull’eventualità del successo esterno regolata dal segno 2. Per il pareggio dovrete scommettere sul segno X, e in questo caso andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 3.30 volte quanto puntato. Per i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 2.20 e under 2.5 quotato 1.65.



