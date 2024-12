DIRETTA CALDIERO TERME ALBINOLEFFE, L’OBIETTIVO E’ LA VITTORIA

La giornata di domenica 22 dicembre 2024 sarà l’occasione per assistere alla diretta Caldiero Terme AlbinoLeffe delle ore 15:00. Allo Stadio Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini di Verona i veneti accolgono la compagine lombarda con l’intenzione di concedere poco o nulla ai rivali di giornata. In piena zona retrocessione con sedici punti, il Caldiero ha l’obbligo di fare risultato iniziando una serie di risultati utili cominciata lo scorso weekend con il pareggio ottenuto contro l’Union Clodiense, diretta concorrente per la salvezza. I gialloverdi hanno inoltre vinto in settimana nella Coppa Italia di categoria battendo in trasferta il Milan Futuro.

L’Albinoleffe vorrebbe ottenere un altro risultato positivo e migliorare ulteriormente la nona posizione attualemente occupata. I lombardi sono dunque riusciti ad entrare in zona playoff e puntano a confermare il proprio piazzamento anche al termine dell’annata calcistica così da avere qualche chances di promozione in Serie B nonostante una concorrenza molto ben agguerrita ed un campionato ancora molto lungo da completare.

DIRETTA CALDIERO TERME ALBINOLEFFE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Caldiero Terme Albinoleffe sarà visibile per tutti coloro i quali sono abbonati a Sky oppure a Now. Entrambe le piattaforme presenteranno la partita via streaming con Sky Go e Now TV oppure sintonizzando il televisore sul canale Sky Sport 256.

CALDIERO TERME ALBINOLEFFE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Se si pensa alle probabili formazioni della diretta Caldiero Terme AlbinoLeffe dobbiamo ragionare sugli ultimi undici di partenza schierati dai rispettivi tecnici delle due squadre impegnate oggi. I gialloverdi dovrebbero puntare sul 3-5-2 con Giacomel, Gecchele, Gobetti, Baldani, Lanzi, Mondini, Filiciotto, Cissè, Pelmatti, Zerbato e Scappini.

Se da un lato dovrebbe essere riconfermata la formazione vista in Coppa, dall’altro non è da escludere che si possa puntare su uno speculare modulo 3-5-2 con Marietta, Borghini, Potop, Baroni, Gusu, Astrologo, Fossati, Parlati, Munari, Zoma e Mustacchio.

CALDIERO TERME ALBINOLEFFE, LE QUOTE

I bookmakers come Snai sembrano indicare la formazione ospite come possibile vincitrice della diretta Caldiero Terme Albinoleffe, offrendo infatti il 2 a 2.20 fra le sue quote relative all’esito finale. I padroni di casa non sembrano particolarmente in grado di aggiudicarsi i tre punti almeno sulla carta poichè l’1 è stato fissato a 3.20. Persino il pareggio ha una quota migliore con l’x messo infine a 2.95.