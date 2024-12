DIRETTA CALDIERO TERME UNION CLODIENSE, OSPITI IN CRISI

Le squadre devono assolutamente invertire rotta dopo che le rispettive ultime due partite sono state perse. Parliamo della diretta Caldiero Terme Union Clodiense che si disputerà questa domenica 15 dicembre 2024 alle ore 17:30. I padroni di casa arrivano da un pesantissimo 5-1 incassato a Lecco, preceduto dal 2-1 interno contro l’Arzignano. L’ultimissima vittoria messa a referto dai gialloverdi è quella del 27 novembre in casa del Padova per 2-1.

Diretta/ Atalanta U23 Union Clodiense (risultato finale 2-1): la decide Alessio (11 dicembre 2024)

Ancora peggio la situazione per l’Union Clodiense che non vincono dal 31 agosto contro la Triesta. Da lì i poi quindici gare consecutive senza i tre punti, perdendone alcune anche abbastanza nettamente come il 3-1 in casa con l’Alcione Milano o il 4-1 dalla Virtus Verona.

DOVE VEDERE DIRETTA CALDIERO TERME UNION CLODIENSE, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Caldiero Terme Union Clodiense, dovrete essere abbonati al pacchetto Calcio di Sky Sport. Invece per la diretta streaming bisognerà scaricare l’applicazione di Sky Go, disponibile per tutti i dispositivi.

DIRETTA/ Union Clodiense Padova: rinviata per troppo vento! (8 dicembre 2024)

LE PROBABILI FORMAZIONI CALDIERO TERME UNION CLODIENSE

I padroni di casa scenderanno in campo con il modulo 3-5-2 con Kuqi in porta. Difesa a tre composta da Molnar, Baldani e Mazzolo. Agiranno da esterni Marras e Gobetti con Gattoni, Filiciotto e Mondini a centrocampo. In avanti Cazzadori e Quaggio.

L’Union Clodiense invece replica con l’assetto tattico 4-3-3 con Brzan tra i pali. Pacchetto arretrato formato da Lattanzio, Munaretto, Salvi e Sinn con Serena e Manfredonia mezzali e Nelli regista. In avanti Vitale, Scapin e Biondi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CALDIERO TERME UNION CLODIENSE

Chiudiamo il discorso relativo a questa partita con le quote per le scommesse Caldiero Terme Union Clodiense. Molto equilibrate a dire il vero con i padroni di casa quotati esattamente come gli ospiti a 2.65 mentre la X a 2.85.

Diretta/ Lecco Caldiero Terme (risultato finale 5-1): pokerissimo di Galeandro (Serie C, 6 dicembre 2024)