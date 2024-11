DIRETTA CALDIERO TERME LUMEZZANE, I VENETI OSPITANO I LOMBARDI

La diretta Caldiero Terme Lumezzane è in programma per venerdì 15 novembre alle ore 20:30 presso lo Stadio Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini come partita valida per la quindicesima giornata del girone A della Serie C 2024/2025. I gialloverdi stanno occupando la sedicesima posizione, la prima valida per disputare i playout, a 14 punti come l’Arzignano, davanti solo per una migliore differenza reti, ed avrebbero dunque bisogno di ritrovare il successo che manca da almeno due gare per pensare di abbandonare la zona retrocessione al più presto possibile.

Situazione ben diversa quella invece vissuta dai lombardi, in quinta posizione con ben 24 punti conquistati e con l’obiettivo di scavalcare sia la Feralpisalò che il Trento, entrambe a 25 punti, così da riuscire a raggiungere il terzo posto dietro al Vicenza ed alla capolista Padova. Per dirigere questo incontro è stato scelto l’arbitro Francesco D’Eusanio, proveniente dalla sezione di Faenza, che sarà coadiuvato da Carlo De Luca di Merano e Fabio D’Ettorre di Lanciano come assistenti mentre il quarto uomo sarà Michele Maccorin di Pordenone.

DIRETTA CALDIERO TERME LUMEZZANE, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Caldiero Terme Lumezzane dovrebbe essere come di consueto garantita da Sky e da Now che detengono i diritti per la messa in onda di tutte le partite dei gironi A, B e C della Serie C per la stagione 2024/2025. Bisognerà dunque possedere un abbonamento a una di queste piattaforme per seguire l’evento che sarà trasmesso via streaming attraverso i servizi di NOW TV e Sky Go su smart phone e tablet.

CALDIERO TERME LUMEZZANE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Asperttando l’inizio della diretta Caldiero Terme Lumezzane, cerchiamo di intuire insieme quali saranno le scelte effettuate dai due allenatori per i rispettivi schieramenti iniziali in questo quindicesimo turno di Serie C tramite le probabili formazioni. Mister Soave non dovrebbe abbandonare il consueto 4-3-3 nonostante le recenti sconfitte puntando ancora in porta su Giacomel con Baldani, Gobetti, Molnar e Mazzolo in difesa, Filiciotto, Gattoni e Mondini in mediana e Fasan, Cazzadori con Marras a costutuire il tridente offensivo.

Mister Franzini dovrebbe a sua volta optare per uno speculare 4-3-3, come ammirato nel recente successo ottenuto contro l’AlbinoLeffe, affidandosi a Filigheddu tra i pali, Regazzetti, Pogliano, Dalmazzi e Pagliari a comporre il resto della retroguardia, Tenkorang, D’Agostino e Malotti a centrocampo ed in attacco Ferro, Monachello e Iori.

CALDIERO TERME LUMEZZANE, LE QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico dell’esito finale per la diretta Caldiero Terme Lumezzane attraverso le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive. Secondo quanto pagato da Zonagioco, gli ospiti sono senza dubbio i favoriti fissando il 2 a 2.25 mentre i padroni di casa avrebbero invece le stesse chances di pareggiare rispetto a quelle relative alla vittoria, con l’x e l’1 dati infatti entrambi a 3.00. Anche per Bwin il 2 viene pagato a 2.25 mentre il pareggio, a 2.90, ha una minima probabilità in più di concretizzarsi rispetto al successo dei termali, dato a 2.95.