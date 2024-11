DIRETTA CALDIERO TERME VICENZA, TESTA A TESTA

Primo storico match quello che commenteremo in questa diretta di Caldiero Terme Vicenza, quindi non potremmo fare il nostro solito excursus sui precedenti nei nostri testa a testa di tipo di storico. Per dovere di cronaca vi informiamo che abbiamo però due partite amichevoli disputate nel corso degli anni, in entrambe le occasioni ebbe la meglio il Vicenza. Facendo però il nostro solito testa a testa sul recente stato di forma, notiamo che anche sotto questo punto di vista gli ospiti sono messi meglio rispetto ai padroni di casa.

Parliamo infatti di tre vittorie in cinque partite, rimanendo tra l’altro imbattuta visto che le restanti due partite sono finite in parità. Passando invece ai padroni di casa, si registra una singola vittoria contro la Giana Erminio per 1-0, le altre quattro partite sono finite con due sconfitte e due pareggi. Il Vicenza avrà il favore anche dei dati numerici? Cerchiamo di scoprilo nel prossimo aggiornamento della diretta di Caldiero Terme Vicenza. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CALDIERO TERME VICENZA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Chi vorrà seguire la diretta Caldiero Terme Vicenza con i propri occhi senza doversi recare di persona allo stadio dovrà possedere un abbonamento valido a Now o a Sky, piattaforme che detengono i diritti per la trasmissione in esclusiva di tutte le partite dei gironi A, B e C della Serie C per la stagione 2024/2025 che si sta disputando. Tramite smart phone e tablet o utilizzando il browser sul pc, oltre a Sky Go, sarà possibile vedere l’evento in streaming.

BIANCOROSSI ANCORA SECONDI

La diretta Caldiero Terme Vicenza è in programma per sabato 9 novembre 2024 alle ore 15:00 presso lo Stadio Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini di Verona come partita valida per la quattordicesima giornata del girone A della Serie C 2024/2025. I padroni di casa stanno attualmente occupando il tredicesimo posto in campionato con quattordici punti conquistati, al pari della Pro Patria dietro solo per differenza reti, a quattro lunghezze dai playoff ma anche ad appena due punti dalla zona retrocessione. L’obiettivo dei Termali sarebbe quella di allontanarsi al più presto possibile dalle squadre che si trovano nelle posizioni valide per i playout.

Gli ospiti, invece, sono sempre secondi in classifica con 28 punti, tre in più della Feralpisalò terza ma ormai a ben sette lunghezze dal Padova capolista. L’intenzione dei biancorossi è quella di consolidare il loro piazzamento così da tenere a bada le inseguitrici. La direzione dell’incontro è stata affidata all’arbitro Stefano Milone, proveniente dalla sezione AIA di Taurianova, insieme con gli assistenti Emanuele Renzullo di Torre del Greco e Manuel Cavalli di Bergamo mentre il quarto uomo sarà Andrea Scarano di Seregno.

CALDIERO TERME VICENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Tentiamo adesso di intuire le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni della diretta Caldiero Terme Vicenza e chi dovrà dunque partire da titolare in questo match del girone A. Mister Cristian Soave potrebbe abbandonare la difesa a tre ammirata nella sconfitta subita nella scorsa giornata per ritornare al vincente 4-3-3 con Giacomel tra i pali, Gecchele, Molnar, Gobetti e Baldani in difesa, Gattoni, Furini e Mondini in mediana e tridente offensivo costituito da Marras, Zerbato e Lanzi.

Mister Stefano Vecchi, costretto a rinunciare allo squalificato Pippo Costa, dovrebbe invece riconfermare il 3-4-2-1 per i suoi biancorossi affidandosi a Confente in porta, Laezza, Leverbe e Sandon in difesa, Zonta, Carraro, Della Latta e Talarico a centrocampo mentre in attacco ci saranno Della Morte e Rauti ad offrire supporto al centravanti Zamparo.

DIRETTA CALDIERO TERME VICENZA, LE QUOTE

Cerchiamo infine di capire qual’è il pronostico dell’esito finale della diretta Caldiero Terme Vicenza attraverso l’analisi delle quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive per questo incontro valevole per il quattordicesimo turno di Serie C. Secondo Betsson i biancorossi paiono essere i favoriti per ottenere il successo dando infatti il 2 a solo 1.80 mentre sembra difficile che i padroni di casa possano aggiudicarsi i tre punti se si guarda all’1 fissato addirittura a 4.40. Poche chances che si concretizzi anche un pareggio, dato a 3.15 ed è in generale dello stesso parere pure ZonaGioco che paga rispettivamente l’1 a 4.33, l’x a 3.14 ed invece il 2 a 1.78.