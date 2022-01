Diretta Camerun Burkina Faso/ Streaming video tv: il primo match! (Coppa d’Africa)

DIRETTA CAMERUN BURKINA FASO: ESORDIO PER I PADRONI DI CASA

Camerun Burkina Faso è in diretta dallo stadio Paul Biya di Yaoundé, alle ore 17:00 di domenica 9 gennaio: si gioca per il gruppo A di Coppa d’Africa 2021 e questa è la partita inaugurale del torneo. Finalmente si torna in campo, o meglio si scende in campo: la Coppa d’Africa è stata prima posticipata nel febbraio 2021 a causa delle condizioni climatiche del Camerun che avrebbe dovuto ospitarla in estate, poi ritardata di un anno causa Covid e, ancora, si è rischiato di non giocarla affatto fino a pochi giorni fa, anche se la Caf ha sempre smentito l’ipotesi di una cancellazione.

Classifica marcatori Serie A/ 21^ giornata: Lazio prolifica, Immobile segnerà ancora?

Infatti ora siamo in campo; troviamo dunque la nazionale che ospita la Coppa d’Africa 2021 e una squadra che chiaramente è candidata alla vittoria del torneo, contro una rivale che però nelle ultime edizioni ha dimostrato di potersela giocare. Sarà già importante scoprire chi si prenderà eventualmente la vittoria; nella diretta di Camerun Burkina Faso noi possiamo ora fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che verranno sciorinati sul terreno di gioco della capitale.

RISULTATI COPPA D'AFRICA 2021/ Diretta gol live score, 1^ giornata: occhi sul Camerun

DIRETTA CAMERUN BURKINA FASO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà possibile assistere alla diretta tv di Camerun Burkina Faso, e in generale questo vale per tutte le partite di Coppa d’Africa 2021: il torneo infatti è un’esclusiva della piattaforma Discovery Plus, che negli ultimi mesi ha preso in mano parecchi eventi sportivi e copre anche questa manifestazione. Bisognerà dunque sottoscrivere un abbonamento al broadcaster – naturalmente a pagamento – e seguire i vari match in diretta streaming video, avvalendosi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: tris del Milan al Penzo!

DIRETTA CAMERUN BURKINA FASO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Camerun Burkina Faso ci presenta dunque una partita molto interessante, tra due nazionali che possono avere obiettivi diversi ma che certamente sono favorite per qualificarsi agli ottavi con i primi due posti. I Leoni Indomabili per anni hanno fatto da punto di riferimento del calcio nel Continente Nero, hanno vinto la Coppa d’Africa nel 2017 e all’epoca lo hanno fatto a sorpresa, perché a causa di alcuni screzi legati ai premi e ai bonus certi big avevano deciso di non partecipare a quell’edizione. Da tempo comunque il Camerun non è più la potenza che aveva stupito il mondo ai Mondiali del 1990, ma resta comunque una nazionale capace di arrivare in fondo alla Coppa d’Africa.

Il Burkina Faso lo ha fatto nove anni fa perdendo poi la finale contro la Nigeria, ma ancora nello stesso 2017 ha raggiunto la semifinale salendo sul podio. Si tratta allora di una squadra che può sempre riservare sorprese, anche se forse rispetto a quelle edizioni ha perso qualcosa. Si tratterà di una partita molto interessante, il Camerun parte favorito ma non si può mai dire per il contesto nel quale si gioca, non resta allora che lasciare la parola al campo e scoprire quello che succederà al Paul Biya di Yaoundé…



© RIPRODUZIONE RISERVATA