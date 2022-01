Diretta/ Camerun Comore streaming video tv: Isole senza portiere (Coppa d’Africa)

DIRETTA CAMERUN COMORE: NON C’È PARTITA!

Camerun Comore, in diretta lunedì 24 gennaio 2022 alle ore 20.00 presso lo Stade d’Olembè di Yaoundè sarà una sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa. Sfida molto particolare che vede il Camerun, padrone di casa della Coppa d’Africa e grande favorita della competizione, affrontare la rivelazione assoluta, le Isole Comore, affiliate alla FIFA da neanche vent’anni ed espressione di una Nazione di 900.000 abitanti, che è riuscita però a strappare la storica qualificazione agli ottavi di finale.

Per il Camerun 7 punti nel girone dopo l’ultimo pareggio contro Capo Verde, mentre le Comore sono riuscite a strappare l’ultimo posto tra le terze ripescate grazie alla storica vittoria contro il Ghana, un 2-3 che ha rappresentato il più clamoroso risultato della prima fase. Ma le Comore dovranno affrontare questa storica sfida con un giocatore di movimento tra i pali: i tre estremi difensori convocati sono infatti tutti indisponibili, due positivi al Covid e un altro infortunato. Sarà dunque una sfida davvero unica nel suo genere.

DIRETTA CAMERUN COMORE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come per tutte le partite di Coppa d’Africa, anche la diretta tv di Camerun Comore non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: il torneo infatti è un’esclusiva della piattaforma Discovery Plus, questo broadcaster fornisce tutte le gare della competizione e dunque per accedere alle immagini bisognerà sottoscrivere un abbonamento per la visione in diretta streaming video, che naturalmente sarà poi disponibile utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CAMERUN COMORE

Le probabili formazioni della diretta Camerun Comore, match che andrà in scena allo Stade d’Olembè di Yaoundè. Per il Camerun, Toni Conceicao schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Onana; Fai, Moukoudi, Ngadeu, Tolo; Gouet, Anguissa, Ngamaleu; Ekambi, Aboubakar, Choupo-Moting. Risponderanno le Comore allenate da Amir Abdou con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Boina; Abdallah, M’dahoma, Zahary, Bakari; Youssouf, Mohamed; Djoudja, Mogni, M’Changama; Ben.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Camerun Comore, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Camerun con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 13.00, mentre l’eventuale successo delle Comore, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 41.00.



