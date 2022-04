Diretta Campionati Italiani nuoto 2022/ Streaming video Rai, giorno 2 (10 aprile)

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2022: LA SECONDA GIORNATA!

Prosegue anche oggi, domenica 10 aprile, l’appuntamento con la diretta dei Campionati Italiani di nuoto 2022 da Riccione, che ospita come da consolidata tradizione gli Assoluti primaverili sulla strada del grande evento estivo, che a dire il vero saranno addirittura due quest’anno. La nostra Nazionale di nuoto è reduce da un 2021 eccellente – spiccano in particolare le sette medaglie alle Olimpiadi di Tokyo ma anche i numeri da record in vasca corta – e la speranza è che il 2022 possa essere ancora migliore per il nostro nuoto, con i Mondiali slittati dall’anno scorso per fare posto alle Olimpiadi e che saranno a Budapest a inizio estate, poi gli Europei in casa a Roma ad agosto.

Il nuoto italiano quindi non dovrebbe soffrire l’addio della leggenda Federica Pellegrini, anche se naturalmente resta forte il ricordo della Divina che salutò tutti proprio a Riccione in occasione dei Campionati Italiani di nuoto in vasca corta di fine novembre. Non mancano i personaggi che possano prenderne il posto, su tutti naturalmente Gregorio Paltrinieri ma anche tanti altri, da Nicolò Martinenghi e Federico Burdisso (per citare i medagliati olimpici in gare individuali) ad Alessandro Miressi, tra le donne Simona Quadarella piuttosto che Benedetta Pilato. Fin qui abbiamo citato nomi molto noti, la diretta dei Campionati Italiani di nuoto 2022 potrebbe però esaltare anche nuovi talenti, speriamo anche nel giorno 2, allora scopriamo più nel dettaglio che cosa ci attenderà già oggi da Riccione.

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv dei Campionati Italiani di nuoto 2022 da Riccione sarà garantita in maniera integrale in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), dunque tutte le emozioni delle gare dei campionati italiani di nuoto 2022 saranno visibili anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2022: IL PROGRAMMA DI OGGI

Scopriamo dunque il programma dell’intensa diretta dei Campionati Italiani di nuoto 2022 per la seconda giornata da Riccione, focalizzandoci naturalmente sul pomeriggio, quando saranno in palio gli otto titoli da assegnare in questa bella domenica delle Palme del nuoto italiano. L’appuntamento è quindi fissato per le ore 16.30 e per circa due ore, che saranno caratterizzate da gare in rapida successione, interrotte solamente dalle relative premiazioni. Il primo titolo in palio sarà quello dei 50 dorso femminili, seguiti alle ore 16.38 dai 50 farfalla maschili.

Si andrà poi su gare più lunghe: in rapida successione sarà la volta dei 100 farfalla femminili alle ore 16.46, poi alle ore 16.58 ecco i 100 dorso maschili e i 200 rana femminili. Nel mezzo della sessione avremo la prima tranche di premiazioni, poi alle ore 17.39 ecco i 100 rana maschili di Nicolò Martinenghi e alle ore 17.51 i 200 sl femminili, dove sicuramente la nostalgia di Federica Pellegrini si sentirà. Infine, spazio alla staffetta 4×200 sl maschile alle ore 18.20, ultima gara di giornata a Riccione per i Campionati Italiani di nuoto 2022.











