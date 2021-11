Diretta Europei nuoto vasca corta 2021/ Streaming video Rai, programma 7 novembre

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA: BOTTINO PIENO PER GLI AZZURRI?

Calerà il sipario oggi sulla diretta degli Europei di nuoto in vasca corta 2021 da Kazan, in Russia, ma naturalmente prima ci sono ancora tantissime emozioni da vivere con le ben undici finali che saranno in programma nel pomeriggio. Ci attende dunque una domenica ricchissima di emozioni per rimpinguare un bottino già eccellente per l’Italia in questi Europei di nuoto in vasca corta 2021, nobilitati da successi di prestigio come quelli di Nicolò Martinenghi nei 100 rana o ancora più belli perché sorprendenti, come l’oro per Alberto Razzetti nei 200 farfalla o naturalmente il record del Mondo della 4×50 mista maschile.

Ci siamo dunque divertiti molto in questi giorni a Kazan, ma oggi domenica 7 novembre potrebbe arrivare la ciliegina sulla torta degli Europei di nuoto in vasca corta 2021, perché tra le undici finali in programma ce ne sono moltissime che attendono l’Italia grande protagonista, per chiudere in bellezza e dare appuntamento ai Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi, che ci attendono fra poco più di un mese per chiudere questo 2021 infinito nel nuoto.

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2021 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv degli Europei di nuoto in vasca corta 2021 da Kazan sarà garantita in chiaro per tutti da Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando) almeno per quanto riguarda la sessione del pomeriggio con semifinali e finali, dunque ricordiamo che sarà a disposizione anche la diretta streaming video, garantita tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2021: IL PROGRAMMA DI OGGI

Per capire meglio cosa ci potremo attendere oggi nella diretta degli Europei di nuoto in vasca corta 2021, andiamo a descrivere il programma dell’ultima giornata di gare a Kazan. La sessione di batterie del mattino prenderà il via già alle ore 8.00 italiane ma sarà piuttosto breve, perché solo i 400 misti maschili, i 400 sl femminili e la staffetta 4×50 mista misti devono ancora definire il quadro dei finalisti. Al pomeriggio poi ovviamente niente semifinali, ci attendono undici finali con in palio altrettanti ori a cominciare dalle ore 16.30 italiane con i 100 misti maschili che vedranno Marco Orsi tra i grandi protagonisti, seguiti dai 50 rana di Nicolò Martinenghi ancora a caccia di gloria ma pure di un ottimo Fabio Scozzoli, dai 200 sl femminili e dai 200 dorso maschili dove Lorenzo Mora ha il miglior tempo d’ingresso e ci sarà pure Michele Lamberti.

Ecco poi i 400 sl femminili nei quali è lecito attendersi grande protagonista Simona Quadarella e i 400 misti maschili di Alberto Razzetti (le due finali di cui ancora non conosciamo la composizione), i 50 rana femminili con i riflettori su Benedetta Pilato e Arianna Castiglioni, i 100 sl maschili con Alessandro Miressi sugli scudi ma anche Lorenzo Zazzeri a caccia del podio, i 50 farfalla femminili con Silvia Di Pietro da record italiano in semifinale ed Elena Di Liddo, gli 800 sl maschili che attendono logicamente un acuto di Gregorio Paltrinieri e per finire la staffetta 4×50 mista misti. L’elenco rischia di essere noioso, ma la verità è che oggi pomeriggio non ci annoieremo per niente: il gran finale degli Europei di nuoto in vasca corta 2021 promette di essere esaltante…

