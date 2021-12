Diretta Campionati Italiani vasca corta 2021/ Streaming video Rai: c’è Pilato!

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO VASCA CORTA 2021: ULTIME GARE A RICCIONE

Si accende oggi la seconda e già ultima giornata riservata ai Campionati italiani di nuoto in vasca corta 2021: anche in questo mercoledì 1 dicembre 2021 siamo dunque a Riccione dove pure vengono messi in palio gli ultimi tricolori e davvero non vediamo l’ora di dare la parola alla vasca clorata. Anche perchè, oltre al valore intrinseco del titolo italiano, non dobbiamo certo scordare che solo tra pochi giorni si accenderanno i riflettori anche sui Mondiali in vasca corta 2021, previsti a Abu Dhabi dal 16 al 21 dicembre, prova per cui questi Assoluti saranno un sorta di “gara di preparazione”.

Anzi proprio in tal senso la diretta dei Campionati italiani di nuoto in vasca corta 2021 a Riccione potrebbe darci già oggi grandi indicazioni su chi è maggiormente in forma e potrebbe regalarci un’emozione tra pochi giorni negli Emirati arabi. Ci attendiamo dunque gran scintille in vasca per il Day 2 a Riccione.

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO VASCA CORTA 2021 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv dei Campionati Italiani di nuoto in vasca corta 2021 da Riccione sarà garantita in maniera integrale in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57) sia nella sessione mattutina sia in quella pomeridiana, entrambe dunque visibili anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO VASCA CORTA 2021: IL PROGRAMMA DEL DAY 2

Impazienti di dare il via alla diretta dei campionati italiani di nuoto in vasca corta 2021 a Riccione, pure abbiamo subito dare un occhio al programma che ci attende per questa seconda e ultime giornata di gare. Al solito saranno due sessioni di competizione, ma già al mattino saranno assegnati i primi titoli nazionali. Da programma ufficiale dunque si comincerà oggi a Riccione alle ore 9.30 con tutte le serie dei 400m stile libero femminili con Quadarella e Gabrielleschi: a seguire verranno assegnati i titoli per i 50m dorso maschili (Mora e Sabbioni) e i 50 farfalla femminili (Di Pietro e Di Liddo in copertina), come pure il tricolore per i 200m stile libero uomini (Ciampi e Di Cola). Poi una piccola sosta per le prime premiazioni e si ripartirà alle ore 10.30 con le gare che assegneranno il titolo nazionale per i 50 rana donne (Pilato, Castiglioni e Carraro al solito protagoniste), i 100m rana uomini e ancora i 400m misti femminili e i 100 farfalla maschili, dove Rivolta e Lamberti saranno tra i più attesi. A chiudere la sessione poi le ultime premiazioni del mattino.

Per la seconda e ultima sessione di gara dei Campionati italiani di nuoto in vasca corta in diretta a Riccione, si comincerà invece solo alle ore 16.30, dove subito sarà spazio per le gare che consegnano il tricolore per i 200m farfalla donne con Polieri e Cusinato, e i 200m dorso maschili (Mora e Restivo): a seguire ecco le finali dei 200m rana donne, i 50 stile libero maschili con Zazzeri e la serie più lenta dei 1500 stile libero uomini. Ancora un piccolo stop per le prime premiazioni del pomeriggio, mentre alle ore 17.47 si farà sul serio per il titolo nazionale dei 1500m maschili: di fila ecco le serie dei 100m misti (Cocconcelli in copertina) e dei 100m stile libero femminili, con i 200 misti uomini nel mezzo con Razzetti super atteso. A chiusura della giornata le ultime premiazioni, per atleti e società.

