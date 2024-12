DIRETTA MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2024: UNA GIORNATA RICCA!

Eccoci alla seconda giornata per la diretta Mondiali nuoto vasca corta 2024: siamo arrivati a mercoledì 11 dicembre e oggi ci sono altri titoli da assegnare, ricordiamo che siamo a Budapest e dunque siamo tornati in Europa dopo parecchio tempo, la manifestazione che riguarda la piscina non olimpica (25 metri) si tiene ogni due anni e nel 2022 eravamo a Melbourne in Australia, qui si arriva da un anno impegnativo che ha avuto naturalmente il suo apice alle Olimpiadi che per l’Italia sono state buone anche se non scintillanti, almeno secondo le aspettative, e forse anche per questo ci sono alcune defezioni di cui tenere conto.

Risultati Champions League, classifica/ Diretta gol live score delle partite (6^ giornata, 11 dicembre 2024)

Ad ogni modo noi dobbiamo presentare la diretta Mondiali nuoto vasca corta 2024 secondo il programma della giornata: dobbiamo anche aggiungere che per ogni giorno della manifestazione di Budapest avremo due distinte sessioni come è consuetudine del nuoto, dunque la mattina (dalle ore 9:00) ci saranno le batterie e poi dalle ore 17:30 via alla sessione serale con le semifinali e soprattutto le finali nelle quali si assegnano titoli e medaglie. Siamo dunque pronti a un mercoledì intenso e speriamo interessante per i colori italiani, adesso andiamo appunto a fare l’elenco delle finali che ci aspettano.

Diretta/ Milan Stella Rossa Primavera (risultato 0-1) video streaming tv: sblocca Kostov! (11 dicembre 2024)

COME VEDERE I MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2024 IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

L’appuntamento in tv con la diretta Mondiali nuoto vasca corta 2024, ed è un discorso che vale per tutte le giornate, sarà in chiaro: è infatti la televisione di stato a mandare in onda le gare della kermesse di Budapest, nello specifico l’appuntamento sarà su Rai Sport HD al numero 58 del digitale terrestre ma, in assenza di un televisore, sarà possibile seguire l’evento anche con il servizio di diretta Mondiali nuoto vasca corta 2024 streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è fruibile utilizzando il sito di Rai Play oppure attivando la relativa applicazione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2024 IN STREAMING VIDEO RAIPLAY

Diretta/ Juventus Manchester City Primavera (risultato 1-1) video streaming tv: Samuel! (11 dicembre 2024)

DIRETTA MONDIALI NUOTO VASCA CORTA 2024: IL PROGRAMMA DELLE FINALI

Diciamo allora che nella diretta Mondiali nuoto vasca corta 2024 saranno sei le finali che ci attendono oggi, con una chiusura molto intrigante perché sarà dedicata alla 4×50 mista misti, una staffetta che ormai è entrata stabilmente nel programma e che ha riservato tante belle emozioni anche alle Olimpiadi. Il programma serale sarà comunque aperto dalle semifinali dei 100 stile femminili, ma ci saranno anche quelle maschili; saranno semifinali anche con i 100 rana sia femminili che maschili, e dunque adesso bisogna anche presentare il quadro delle altre finali a parte la staffetta, anche perché ci sono italiane coinvolte.

Simona Quadarella per esempio aprirà le danze con gli 800 stile, che saranno poi seguiti dai 100 dorso sempre femminili; la terza finale del mercoledì sera sarà quella dei 50 farfalla con le donne in acqua a Budapest, poi sarà lasciato spazio agli uomini che affronteranno le finali dei 100 dorso e dei 50 farfalla. Possiamo allora dire che il programma nella diretta Mondiali nuoto vasca corta 2024 vada in parallelo tra maschi e femmine, noi non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà oggi anche per aggiornare il medagliere di una kermesse sempre molto intrigante e che può dare il polso del movimento dopo le Olimpiadi estive a Parigi.