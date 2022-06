DIRETTA CAMPIONATO ITALIANO CICLISMO 2022/ Video streaming Rai 2: la gara comincia!

DIRETTA CAMPIONATO ITALIANO CICLISMO 2022: SI COMINCIA!

Pochi minuti al via della diretta del Campionato Italiano di ciclismo 2022, naturalmente possiamo fare un tuffo nell’albo d’oro della gara che assegna il nostro titolo nazionale. La prima edizione risale addirittura al 1885 e questo la dice lunga sulla tradizione del ciclismo in Italia. Ancora oggi il corridore più vittorioso è Costante Girardengo, che vanta la bellezza di nove vittorie, per di più consecutive dal 1913 al 1925, considerando che di mezzo ci fu un’interruzione per la Prima Guerra Mondiale. In seguito tutti i nomi più nobili del nostro ciclismo fanno capolino nell’albo d’oro: da Alfredo Binda a Learco Guerra, da Gino Bartali a Fausto Coppi e Fiorenzo Magni.

In seguito molte altre vittorie di lusso sono quelle di Ercole Baldini e Felice Gimondi, Vittorio Adorni e Franco Bitossi, Francesco Moser e Giuseppe Saronni, Moreno Argentin e Gianni Bugno, Mario Cipollini e Andrea Tafi, Michele Bartoli e Paolo Bettini. Negli anni più recenti ricordiamo le tre vittorie di Giovanni Visconti, la doppietta di Vincenzo Nibali nel 2014 e 2015, quella di Giacomo Nizzolo nel 2016 e 2020 e le affermazioni di Fabio Aru nel 2017, Elia Viviani nel 2018 e Davide Formolo nel 2019 prima del successo di Sonny Colbrelli un anno fa. Stavolta è la Puglia a mettere in palio il titolo di campione italiano con annessa maglia tricolore: parola alla strada, il Campionato Italiano di ciclismo 2022 comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CAMPIONATO ITALIANO CICLISMO 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv del Campionato Italiano di ciclismo 2022 sarà garantita oggi pomeriggio in chiaro per tutti: tifosi ed appassionati potranno seguire le fasi decisive della corsa a partire dalle ore 14.50 su Rai Sport + HD, per poi passare dalle ore 15.50 per il finale su Rai Due.

Appuntamento dunque al tasto 58 e poi 2 del telecomando, oppure in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL CAMPIONATO ITALIANO DI CICLISMO 2022

CAMPIONATO ITALIANO CICLISMO 2022: CHI SARÀ IL VINCITORE?

Domenica di grande ciclismo oggi, 26 giugno, grazie alla diretta del Campionato Italiano di ciclismo 2022, che assegnerà il titolo di campione d’Italia e la maglia tricolore che il vincitore potrà indossare in tutte le gare in linea fino alla prossima edizione, come da consolidata tradizione. Sarà una prova affascinante quella del Campionato Italiano di ciclismo 2022, anche se purtroppo in assenza del campione in carica Sonny Colbrelli, che proprio conquistando il titolo di campione nazionale aprì un 2021 per lui indimenticabile e al quale va ancora una volta il nostro incoraggiamento.

Curiosità: sia Sonny Colbrelli l’anno scorso sia Giacomo Nizzolo nel 2020 vinsero nelle settimane successive anche l’Europeo, dunque di fatto in questi ultimi due anni non abbiamo visto quasi mai in gruppo la maglia tricolore, “coperta” da quella europea: magari sarà di buon auspicio anche per il vincitore di oggi, sulle strade della Puglia. Si correrà infatti per 237,1 km da Castellaneta Marina ad Alberobello su un percorso che dovrebbe favorire le ruote veloci resistenti e gli attaccanti. Adesso però andiamo a scoprire più nel dettaglio tutte le informazioni utili sulla corsa per seguire al meglio la diretta del Campionato Italiano di ciclismo 2022…

DIRETTA CAMPIONATO ITALIANO CICLISMO 2022: IL PERCORSO

Andiamo adesso a scoprire che cosa ci riserverà la diretta del Campionato Italiano di ciclismo 2022 dal punto di vista tecnico, presentando dunque il percorso. La partenza avrà luogo alle ore 10.25 da Castellaneta Marina, anche se il km 0 sarà posto a Marina di Ginosa. Dopo 25 km in linea ci sarà da affrontare per due volte un primo circuito, caratterizzato dalla salita delle Cave di Tufo di Gaudella, da scalare per due volte; un’altra ascesa sarà quella di Mottola, piuttosto impegnativa e affrontata nel tratto in linea posto tra l’uscita dal primo circuito e l’ingresso nel secondo, abbastanza vallonato, che consentirà di transitare una prima volta sul traguardo.

Al secondo passaggio i corridori entreranno quindi nel circuito finale di 14 chilometri, da percorrere per quattro volte, che non presenterà particolari asperità se non il breve strappo di Correggia, che potrebbe comunque essere il trampolino di lancio ideale per chi vorrà vincere il Campionati Italiani di ciclismo 2022, anche se difficilmente ci sarà un arrivo solitario ad Alberobello. Come abbiamo già accennato, sarà una corsa adatta per velocisti in grado di tenere in salita, attaccanti e corridori da classiche. Chi si laureerà campione italiano?











