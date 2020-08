Diretta Campionati Italiani Ciclismo 2020/ Streaming video Rai: percorso e vincitore

Si accenderà oggi, domenica 23 agosto 2020 la diretta della prova in linea maschile dei Campionati Italiani di ciclismo, che sotto il bollente solleone agostano consegnerà l’ambito tricolore, al traguardo della gara che quest’anno è stata organizzata in Veneto, da Bassano del Grappa a Cittadella, dopo 253,7 km di grandissime emozioni. E davvero non vediamo l’ora di dare il via a questa gara che designerà il campione italiano sulle due ruote: i protagonisti al via sono di primo livello, da Fabio Aru a Vincenzo Nibali, passando ovviamente per il campione in carica Davide Formolo, e i favoriti Colbrelli e Trentin (recuperato dalla caduta occorsa alla Milano-Sanremo), particolarmente adatti al tracciato segnato in terra veneta. E che pure ci pare quanto mai interessante: esaminando da vicino il percorso e altimetria, ci accorgiamo subito che quest’oggi sarà gara dall’esito apertissimo per i Campionati italiani di Ciclismo, visto che risulta favorevole sia alle ruote veloci che ai grimpeur. Diversi dunque gli scenari possibili che si accenderanno al traguardo di Cittadella, da un successo degli scattisti da lontano allo uno sprint ristretto negli ultimi km nel comune veneto per decidere chi da quest’anno potrà indossare con orgoglio il tricolore. Difficile dirlo alla vigilia della partenza ufficiale: è però sicuro che oggi lo spettacolo davvero non mancherà.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PROVA IN LINEA DEI CAMPIONATI ITALIANI DI CICLISMO 2020

Ricordiamo subito a tutti gli appassionati, che oggi la prova maschile in linea per i Campionati Italiani di Ciclismo sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Rai2: appuntamento a partire dalle ore 14.45 per le fasi salienti della corsa dunque al secondo canale del telecomando del digitale terrestre. Garantita dunque per tuti la diretta streaming video di tale finestra dalle strade del Veneto, tramite il noto servizio Raiplay.it. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA CAMPIONATI ITALIANI CICLISMO 2020: IL PERCORSO

Partiamo segnalando a tutti gli appassionati che oggi i Campionati Italiani di ciclismo saranno in diretta da Bassano del Grappa, sede della partenza ufficiale, dalle ore 10.45, quando verrà dato il via: l’arrivo del vincitore al traguardo di Cittadella, dopo i noti 253 km previsti nel programma, invece è pronosticato intorno alle ore 17.00. Dunque ci attende un lungo cammino prima di poter assegnare il tricolore, in una gara, che come abbiamo detto prima, ci appare fin da subito aperta a molteplici scenari. Di fatto il tracciato previsto è davvero particolare: dopo la partenza di Bassano del Grappa infatti ai corridori attenderà un piccolo tratto in linea, prima di entrare in un circuito che verrà percorso ben dieci volte fino al traguardo finale. Nel dettaglio, esaminando l’altimetria, vediamo che i primi 73 km della prova nazionale si riveleranno abbastanza semplici, con solo la salita ad Asolo posta a movimentare le cose: dopo però ci sarà il Gpm di La Rosina a sparigliare le carte in tavola e superatolo ecco che i corridori entreranno in una sorta di circuito finale, lungo 12,5 km che dovranno ripetere per dieci volte Successivamente la corsa poi affronterò un nuovo strappo di La Tisa, che porterà all’ultima ascesa alla Rosina: da qui saranno 25 km in piano prima di arrivare al traguardo di Cittadella, dove dunque ci sarà tutto il tempo per andare a riprendere eventuali fuggitivi e magari anche organizzare una volata.

