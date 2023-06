DIRETTA CAMPIONATO ITALIANO CICLISMO 2023/ Video streaming Rai: un anno fa vinse Zana (oggi 24 giugno)

DIRETTA CAMPIONATO ITALIANO CICLISMO 2023: L’ANNO SCORSO

Mentre aspettiamo che prenda il via la diretta del Campionato Italiano di ciclismo 2023, spendiamo ancora qualche parola in più sull’edizione precedente, che ebbe in luogo in Puglia e prevedeva l’arrivo ad Alberello, località celebre in tutto il mondo per i suoi trulli. Eravamo come sempre nell’ultimo weekend di giugno, ma si correva in quel caso di domenica e la data era quindi il 26 giugno 2022. Presero il via 123 corridori, dei quali 53 giunsero al traguardo: furono in quattro tuttavia a giocarsi la vittoria e la maglia tricolore.

Infatti ci fu una volata ristretta, nella quale Filippo Zana si impose con il tempo di 5h29’25” coronando un mese di giugno nel quale aveva già vinto la Adriatica Ionica Race e diventando campione d’Italia, naturalmente una grande soddisfazione per la sua allora squadra, la Bardiani CSF Faizanè. Filippo Zana – che oggi purtroppo sarà il grande assente – precedette Lorenzo Rota e Samuele Battistella, rispettivamente secondo e terzo con lo stesso tempo, mentre Andrea Piccolo chiuse in quarta posizione con un secondo di ritardo. I primi inseguitori furono invece Filippo Baroncini e Filippo Fiorelli, che chiusero al quinto e sesto posto con 27” di ritardo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CAMPIONATO ITALIANO CICLISMO 2023 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv del Campionato Italiano di ciclismo 2023 sarà garantita almeno nelle fasi decisive oggi pomeriggio in chiaro per tutti: l’appuntamento è fissato alle ore 15.45 su Rai Sport, canale numero 58 del telecomando. Queso significa che almeno il finale di corsa per il Campionato Italiano di ciclismo 2023 sarà garantito anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL CAMPIONATO ITALIANO DI CICLISMO 2023

CHI SARÀ IL VINCITORE?

Sabato di grandi emozioni oggi, 24 giugno, grazie alla diretta del Campionato Italiano di ciclismo 2023, che assegnerà il titolo di campione d’Italia e la maglia tricolore che il vincitore potrà indossare in tutte le gare in linea fino alla prossima edizione, come da consolidata tradizione. Negli ultimi 12 mesi l’ha indossata con pieno merito Filippo Zana, grazie alla splendida vittoria ottenuta un anno fa in Puglia, lo scenario sarà molto diverso stavolta perché il Campionato Italiano di ciclismo 2023 è ospitato a Comano Terme, in Trentino, ed inoltre quest’anno si gareggia al sabato, rispetto alla domenica che è dzanai solito il giorno prescelto per l’evento tricolore.

Prima di Zana, sia Sonny Colbrelli due anni fa sia Giacomo Nizzolo nel 2020 vinsero nelle settimane successive anche l’Europeo, dunque di fatto per due stagioni non abbiamo visto quasi mai in gruppo la maglia tricolore, “coperta” da quella europea: Zana invece ha messo in mostra una divisa bellissima anche esteticamente e soprattutto onorata con belle vittorie come quella in Val di Zoldo al Giro d’Italia e poi nella classifica finale del Giro di Slovenia, ma purtroppo sarà assente a causa di un infortunio riportato mercoledì in allenamento. Si correrà oggi per 227 km piuttosto impegnativi, con la salita del Carvasto a caratterizzare il circuito finale nei dintorni di Comano Terme. Adesso però andiamo a scoprire più nel dettaglio tutte le informazioni utili sulla corsa per seguire al meglio la diretta del Campionato Italiano di ciclismo 2023…

DIRETTA CAMPIONATO ITALIANO CICLISMO 2023: IL PERCORSO

Andiamo adesso a scoprire che cosa ci riserverà la diretta del Campionato Italiano di ciclismo 2023 dal punto di vista tecnico, presentando dunque il percorso. Ricordiamo che ci saranno da percorrere 227 km, caratterizzati da 3730 metri di dislivello. La partenza avrà luogo alle ore 11.10 da Comano Terme e nella prima parte della corsa bisognerà affrontare per due volte un circuito di 39,8 km nelle Giudicarie Esteriori, che tuttavia non presenterà particolari difficoltà dal punto di vista altimetrico.

Sarà invece naturalmente decisivo l'altro circuito di 16,2 km, da ripetere per la bellezza di nove volte, sempre nei dintorni di Comano Terme, passando per Fiavé e imperniato sulla salita di Cavrasto, ascesa di 5,6 km al 5,2% di pendenza media. Nulla di micidiale, ma ripetuta per nove volte potrebbe fare molto male: il primo tratto della salita sarà il più impegnativo, poi la pendenza tenderà a diminuire nella seconda parte dell'ascesa. Raggiunta la cima, ci sarà un tratto di 5 km vallonati prima di affrontare la discesa che riporterà la corsa verso Comano Terme, dove il rettilineo finale dell'arrivo misura circa 300 metri. Questo è il programma, che cosa ci dirà la diretta del Campionato Italiano di ciclismo 2023?











