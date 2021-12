Diretta/ Campobasso Avellino streaming video tv: scontro tra Lupi (Serie C)

DIRETTA CAMPOBASSO AVELLINO: BUON MOMENTO PER ENTRAMBE

Campobasso Avellino, in diretta mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 15.30 presso lo stadio Nuovo Romagnoli di Campobasso, sarà una sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Scontro tra Lupi, quelli molisani contro quelli irpini, che sono reduci entrambi da un buon momento. Il Campobasso ha ottenuto una fondamentale vittoria a Potenza che ha interrotto un lungo digiuno dalla vittoria e ha ridato ossigeno alla classifica dei molisani, ora di nuovo a +1 sulla zona play out.

Diretta/ Avellino Foggia (risultato finale 2-2): Ferrante rovina la festa agli irpini

L’Avellino pareggiando 2-2 in casa contro il Foggia ha proseguito nella sua lunga serie positiva e nella lenta ma costante risalita verso il vertice della classifica. Lupi irpini che hanno perso una sola partita nel girone d’andata pur avendone pareggiate ben 11, una grande quantità di “X” che ha sicuramente frenato le ambizioni della squadra, che resta però vogliosa di successo a -2 dal secondo posto attualmente occupato dal Monopoli.

Diretta/ Potenza Campobasso (risultato finale 0-1): ci riprova Candellori all'83'!

DIRETTA CAMPOBASSO AVELLINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Campobasso Avellino non è una di quelle disponibili per questa ventesima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Vibonese Avellino (risultato finale 0-1): punti pesanti per gli irpini

PROBABILI FORMAZIONI CAMPOBASSO AVELLINO

Le probabili formazioni della diretta Campobasso Foggia, match che andrà in scena allo stadio Nuovo Romagnoli di Campobasso. Per il Campobasso, Mirko Cudini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Raccichini; Fabriani, Menna, Dalmazzi, Pace; Tenkorang, Bontà, Candellori; Di Francesco, Rossetti, Vitale. Risponderà l’Avellino allenato da Piero Braglia con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Forte; Ciancio, Silvestri, Dossena, Mignanelli; Carriero, De Francesco, Mastalli; Micovschi, Gagliano, Di Gaudio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Nuovo Romagnoli di Campobasso, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Campobasso con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo dell’Avellino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.



© RIPRODUZIONE RISERVATA