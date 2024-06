DIRETTA CAMPOBASSO TRAPANI/ Video streaming tv: nono incrocio tra le squadre (oggi 16 giugno 2024)

DIRETTA CAMPOBASSO TRAPANI: I TESTA A TESTA

Si giocherà tra poco la diretta di Campobasso Trapani: la partita valida per lo scudetto di Serie D rappresenta il nono incrocio tra due squadre che si sono affrontate soltanto in Serie C, e che tornano dirette avversarie dopo ben 13 anni. Bisogna infatti tornare alla stagione 2010-2011 per trovare le ultime sfide: le aveva vinte entrambe il Trapani, quella in trasferta all’inizio di ottobre con il gol di Luca Ficarrotta e quella in casa in rimonta, dopo la rete di Giuseppe Todino al 2’ minuto di gioco, completando il ribaltone già al 25’ minuto grazie a Dario Barraco e lo stesso Ficarrotta, due reti in due match contro il Campobasso.

Eravamo nel girone C della Seconda Divisione Lega Pro, dunque tecnicamente quella che oggi è la Serie D; il Trapani aveva proseguito nella sua striscia di vittorie, la terza consecutiva anche se la prima della serie era arrivata nel lontano 1978. Vale comunque la pena riferire che i siciliani hanno un ottimo bilancio nel testa a testa con il Campobasso: in otto partite hanno vinto cinque volte con due pareggi (entrambi 0-0 in Molise), l’unica vittoria dei rossoblu è quella della prima partita di sempre, arrivata nel gennaio 1976 – 2-0 casalingo – in quello che era il girone C di una Serie C ancora unica, prima della divisione in C1 e C2. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI CAMPOBASSO TRAPANI IN STREAMING VIDEO TV

Salvo variazioni di palinsesto dell’ultima ora, la diretta tv di Campobasso Trapani non dovrebbe essere disponibile sui canali del nostro Paese. Per seguire questa partita valida per lo scudetto di Serie D non avrete a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video di Campobasso Trapani, ma vi potrete riferire, per tutte le informazioni utili, alle pagine che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare consigliamo di consultare gli account presenti su Facebook e X, il nuovo nome di Twitter.

CAMPOBASSO TRAPANI: PER IL TITOLO DI SERIE D!

L’appuntamento con la diretta di Campobasso Trapani scatta alle ore 18:00 di domenica 16 giugno, sul neutro del Carlo Zecchini di Grosseto: si gioca qui infatti la finale scudetto della Serie D 2023-2024. Il titolo non è certamente platonico perché è a tutti gli effetti riconosciuto dalla federazione, ma possiamo dire sia secondario: viene messo in palio tra le nove squadre che, vincendo il rispettivo girone, hanno ottenuto la promozione in Serie C e dunque si sono già prese il bersaglio grosso, perché il principale obiettivo era appunto quello di salire di categoria.

Il Trapani lo ha fatto addirittura dominando, da imbattuto e con 30 vittorie nelle 34 partite del girone I; il Campobasso l’ha invece spuntata nel lungo braccio di ferro con la rivale L’Aquila, 70 punti e due lunghezze di margine in un girone F che è stato incerto sino all’ultimo. Passate attraverso la poule scudetto, le due squadre si ritrovano a Grosseto per la finale scudetto di Serie D: aspettando che la diretta di Campobasso Trapani prenda il via, proviamo a ipotizzare le scelte dei due allenatori dando una lettura alle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI CAMPOBASSO TRAPANI

Giovanni Piccirilli punta sul 3-5-2 per la diretta Campobasso Trapani: una squadra in cui dovrebbero tornare in campo i migliori, il che significa la coppia offensiva composta da Lombardi e Di Nardo con un centrocampo nel quale Sdaigui potrebbe essere il regista davanti alla difesa, stretto tra le due mezzali Maldonado e Abonckelet e con due laterali che sarebbero Pacillo a destra e Rasi a sinistra, oppure qui Chrysovergis. In difesa, a protezione del portiere Manuel Esposito, dovrebbero giocare Lambiase, Di Filippo e Bonacchi schierati in linea, l’alternativa è Pontillo.

Nel 4-2-3-1 di Alfio Torrisi è da valutare la presenza del bomber Cocco, che eventualmente lascerebbe il posto a Samake Boubacar; alle sue spalle certi del posto Kragl e Balla, Convitto se la gioca con Sartore e Bollino. I due in mezzo al campo dovrebbero essere Racine Ba e Acquadro; poi in difesa torna a destra l’uomo assist Pino e a sinistra Guerriero viene insidiato da Umberto Morleo, Sabatino e Gelli formano quasi certamente la coppia centrale che si piazza davanti al portiere Ujkaj.











