Diretta/ Campobasso Fidelis Andria streaming video tv: molisani in crescita (Serie C)

DIRETTA CAMPOBASSO FIDELIS ANDRIA: UN PARI IN VISTA?

Campobasso Fidelis Andria, in diretta domenica 26 settembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Nuovo Romagnoli di Campobasso sarà un sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie C. I molisani si presentano in crescita dopo un momento di assestamento dovuto al salto di categoria. Alla prima vittoria sul campo del Monterosi Tuscia, la squadra di Mirko Cudini ha fatto seguire un importante pareggio sul difficile campo della Juve Stabia. Risultato che ora andrà consolidato con il primo successo tra le mura amiche, col Campobasso che ha giocato solo una partita finora al “Romagnoli”, persa contro il Taranto.

La Fidelis Andria va avanti seguendo la politica dei piccoli passi, dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Virtus Francavilla è arrivato un pareggio in casa per i pugliesi nell’impegno con la Vibonese, un 1-1 che ha lasciato i biancazzurri al momento tra le ultime tre del girone C a quota 2 punti, assieme alla stessa Vibonese e al Monterosi Tuscia. L’Andria cerca dunque una scossa anche dal punto del morale, con un successo che manca ormai dalla scorsa stagione in campionato.

DIRETTA CAMPOBASSO FIDELIS ANDRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Campobasso Fidelis Andria non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CAMPOBASSO FIDELIS ANDRIA

Le probabili formazioni di Campobasso Fidelis Andria, match che andrà in scena allo stadio Nuovo Romagnoli di Campobasso. Per il Campobasso, Mirko Cudini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Raccichini; Sbardella, Menna, Dalmazzi, Vanzan; Tenkorang, Bontà, Candellori; Liguori, Rossetti, Di Francesco. Risponderà la Fidelis Andria allenata da Luigi Panarelli con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Dini; Lacassia, Venturini, Sabatino; Benvenga, Casoli, Di Noia, Bolognese, Carullo; Tulli, Bubas.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Nuovo Romagnoli di Campobasso, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Campobasso con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo della Fidelis Andria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.



