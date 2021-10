Diretta/ Campobasso Paganese streaming video tv: azzurrostellati lanciati (Serie C)

DIRETTA CAMPOBASSO PAGANESE: OSPITI IN GRAN SPOLVERO

Campobasso Paganese, in diretta domenica 3 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Nuovo Romagnoli di Campobasso, sarà una sfida valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie C. Sfida delicata per i molisani, reduci da due sconfitte consecutive in campionato. I ko contro Fidelis Andria e Palermo hanno evidenziato le difficoltà del salto di categoria per i rossoblu che devono registrare la difesa per sperare di iniziare a navigare in acque tranquille di classifica.

DIRETTA/ Paganese Vibonese (risultato finale 1-0): Castaldo in extremis!

Dall’altra parte invece la Paganese sta vivendo il momento migliore da molti anni nel campionato di Serie C. Gli azzurrostellati anche nel turno infrasettimanale hanno ottenuto un importante vittoria, battendo 1-0 la Vibonese, e sono balzati al quinto posto in classifica con tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite disputate. Le due squadre tornano ad affrontarsi in campionato a Campobasso dopo 10 anni: il 16 novembre 2011, nel campionato di Lega Pro Seconda Divisione, la Paganese espugnò 0-1 il “Romagnoli” con un gol di Tricarico.

Diretta/ Palermo Campobasso (risultato finale 3-1): Bontà sbaglia, Brunori no

DIRETTA CAMPOBASSO PAGANESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Campobasso Paganese non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI CAMPOBASSO PAGANESE

Le probabili formazioni della diretta Campobasso Paganese, match che andrà in scena al Nuovo Romagnoli di Campobasso. Per il Campobasso, Mirko Cudini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Raccichini; Sbardella, Menna, Dalmazzi, Vanzan; Tenkorang, Bontà, Candellori; Liguori, Rossetti, Di Francesco. Risponderà la Paganese allenata da Gianluca Grassadonia con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Baiocco; Scanagatta, Schiavi, Murolo, Manarelli; Cretella, Tissone, Zanini; Firenze, Castaldo, Diop.

Diretta/ Bari Paganese (risultato 1-1) streaming video tv: pareggia Firenze!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Nuovo Romagnoli di Campobasso, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Campobasso con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Paganese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA