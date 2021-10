Diretta/ Campobasso Picerno streaming video tv: molisani in crescita (Serie C)

DIRETTA CAMPOBASSO PICERNO: PARTITA EQUILIBRATA

Campobasso Picerno, in diretta domenica 24 ottobre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Molisani in crescita dopo gli ultimi risultati ottenuti e soprattutto dopo il turno infrasettimanale in cui sono riusciti ad espugnare il difficile campo della Turris. Terza vittoria nelle ultime quattro partite disputate in campionato dalla squadra allenata da Mirko Cudini che ha agganciato l’ottavo posto e la zona play off.

Mercoledì scorso il Picerno ha ottenuto dalla sua una convincente vittoria interna contro il Monterosi Tuscia, un 2-0 che ha rappresentato il secondo successo consecutivo per i lucani che si trovano appaiati in classifica proprio al Campobasso e alla Virtus Francavilla, a quota 14 punti. Dopo la vittoria sul campo della Juve Stabia un segnale di continuità importante per gli uomini guidati in panchina da Antonio Palo, mentre il Campobasso punterà su un gioco spumeggiante, come testimoniato da 14 gol già realizzati e ben 16 subiti nelle prime dieci giornate di campionato.

DIRETTA CAMPOBASSO PICERNO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Campobasso Picerno non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI CAMPOBASSO PICERNO

Le probabili formazioni della diretta Campobasso Picerno, match che andrà in scena allo stadio Nuovo Romagnoli di Campobasso. Per il Campobasso, Mirko Cudini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Raccichini; Fabriani, Menna, Dalmazzi, Pace; Tenkorang, Bontà, Candellori; Di Francesco, Rossetti, Vitale. Risponderà il Picerno allenato da Antonio Palo con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Albertazzi; Finizio, Ferrani, Allegretto, Guerra; De Ciancio, De Marco, Pitarresi; Vivacqua, Gerardi, Reginaldo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Nuovo Romagnoli di Campobasso, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Campobasso con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Picerno, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.



