Diretta/ Campobasso Taranto streaming video tv: sfida tra neopromosse (Serie C)

DIRETTA CAMPOBASSO TARANTO: REGNA L’EQUILIBRIO

Campobasso Taranto, in diretta sabato 4 settembre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Nuovo Romagnoli di Campobasso, sarà una sfida valevole per la seconda giornata d’andata del campionato di Serie C. Il Molise ritrova il calcio dei professionisti, col Campobasso che ha iniziato il suo cammino con un buon pareggio sul campo dell’Avellino: il gol di Di Francesco aveva fatto sognare la vittoria, è arrivato alla fine un pari ma non va dimenticato che gli irpini nella scorsa stagione sono stati tra le formazioni protagoniste nella lotta per la Serie B e anche in questa stagione partono con ambizioni importanti.

Il Campobasso è invece una neopromossa esattamente come il Taranto, che punta a sua volta a consolidarsi in categoria dopo anni travagliati, tra delusioni, retrocessioni, fallimenti e ripescaggi. L’esordio dei pugliesi è stato a sua volta un pareggio, 0-0 in casa contro la Turris già abituata alla categoria: non male anche se la formazione rossoblu dovrà provare a fare qualcosa in più dal punto di vista offensivo. Uno scontro tra neopromosse è comunque difficile da inquadrare, questa sfida potrà sicuramente dire di più sul ruolo che Campobasso e Taranto potranno ricoprire in questa stagione.

DIRETTA CAMPOBASSO TARANTO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Campobasso Taranto è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 253 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI CAMPOBASSO TARANTO

Le probabili formazioni di Campobasso Taranto, match che andrà in scena allo stadio Nuovo Romagnoli di Campobasso. Per il Campobasso, Mirko Cudini schiererà il squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Raccichini; Fabriani, Menna, Dalmazzi, Vanzan; Bontà, Giunta, Candellori; Rossetti, Liguori, Emmausso. Risponderà il Taranto allenato da Giuseppe Laterza con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Chionna; Tomassini, Zullo, Benassai, Ferrara; Civilleri, Marsili, Diaby; Versienti, Saraniti, Longo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Nuovo Romagnoli di Campobasso, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Campobasso con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Taranto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.



