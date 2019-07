Diretta Canada Italia Universiadi 2019/ Streaming video Rai, partita basket maschile

Canada Italia, partita di basket maschile alle Universiadi 2019 Napoli, si gioca alle ore 20:00 di questa sera, giovedì 4 luglio. La nostra Nazionale universitaria è stata inserita nel girone con Canada, Norvegia e Germania, con i nordamericani che questa sera saranno i nostri primi avversari. Gli azzurri per ora cercheranno di qualificarsi ai quarti di finale, contando magari anche sulla spinta del caloroso pubblico del PalaDelMauro di Avellino (sede della nostra prima partita), certamente un vantaggio per chi gioca in casa in queste Universiadi 2019 come poi anche nei prossimi giorni al PalaBarbuto di Napoli. Ai quarti di finale si qualificheranno le prime due squadre di ogni girone, partire con una vittoria in Canada Italia sarebbe naturalmente fondamentale.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è detto che la diretta tv di Canada Italia sia trasmessa: eventualmente lo farà il canale Rai Sport + nel corso dei suoi collegamenti per la sessione serale, certamente non la partita intera ma saranno garantiti flash e aggiornamenti continui. Eventualmente comunque potrete avvalervi, senza costi, del sito www.raiplay.it che fornisce come sempre le immagini in diretta streaming video, dunque con il supporto di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO UNIVERSIADI SU RAIPLAY

DIRETTA CANADA ITALIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Canada Italia, ricordiamo naturalmente che alle Universiadi partecipano solamente giocatori che sono iscritti ad una università, essendo questa manifestazione l’Olimpiade degli studenti universitari. Per il momento non si possono fare troppi calcoli, la reale forza delle varie squadre la scopriremo sul campo a partire da oggi, di certo l’Italia avrà una motivazione in più per il fatto di giocare in casa. Basterà per fare molta strada, anche in questo torneo di basket maschile? Da oggi avremo le prime risposte…



