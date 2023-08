DIRETTA/ Canadian Open 2023 video streaming tv: via alle prime partite! (oggi venerdì 11 agosto)

DIRETTA CANADIAN OPEN 2023: SI COMINCIA

Tutto è pronto per dare il via anche oggi alla diretta del Canadian Open 2023. Dovremo aspettare di fatto la notte italiana per seguire Sinner Monfils, finora abbiamo parlato poco del torneo femminile e allora aggiungiamo qualcosa quanto accadrà nelle prossime ore a Montréal. Ieri la pioggia ha condizionato il programma, quindi innanzitutto ci saranno da recuperare ancora degli ottavi di finale e speriamo che sia possibile completare tutto, altrimenti il ritardo si estenderà anche al weekend conclusivo.

DIRETTA BERRETTINI SINNER/ Video streaming tv Canadian Open 2023, via alle prime partite! (9 agosto)

Tra chi ha già completato la propria partita e raggiunto i quarti di finale c’è anche la polacca Iga Świątek, che è dunque matematicamente certa di conservare il numero 1 nel ranking mondiale WTA anche alla fine del torneo, qualsiasi cosa succeda d’ora in poi. Nella metropoli del Quebec c’è però davvero tanto da giocare oggi, quindi cediamo senza ulteriori indugi la parola ai campi per dare vita a un ricco venerdì in compagnia della diretta del Canadian Open 2023! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Sinner Djokovic (risultato finale 0-3) Wimbledon 2023: finale per il serbo! (venerdì 14 luglio)

DIRETTA CANADIAN OPEN 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Canadian Open 2023 viene affidata a due diverse emittenti: i match maschili vengono trasmessi sulla televisione satellitare, con Sky Sport Tennis (numero 205) come canale principale e Sky Sport Uno (201) come “supporto”, mentre le partite femminili sono sulla web-tv federale SuperTennis al numero 64 del telecomando. In entrambi i casi sarà possibile attivare i servizi di diretta streaming video per la mobilità: per gli abbonati al satellite e il torneo Atp abbiamo l’applicazione Sky Go, per chi invece volesse seguire il torneo Wta c’è il sito SuperTenniX.

Pronostico Jannik Sinner - Novak Djokovic (Semifinale Wimbledon 2023)/ "30% di chance per l'italiano…"

IL GIORNO DEI QUARTI DI FINALE

Oggi venerdì 10 agosto la diretta del Canadian Open 2023 ci proporrà l’appuntamento con i quarti di finale del torneo ATP Masters 1000 in campo maschile e WTA 1000 per quanto riguarda le donne. Il torneo maschile quest’anno è a Toronto, mentre la Wta è di stanza a Montréal, in onore alle due anime linguistiche del Canada e alle loro metropoli di maggior importanza. L’appuntamento è di prestigio, perché il Canadian Open inaugura la grande estate nord americana sul cemento che culminerà negli Us Open passando anche dall’altro Masters 1000 a Cincinnati settimana prossima. Per essere precisi, il programma sarà ancora più intenso a Montréal, perché ieri la pioggia ha impedito di completare gli ottavi di finale e dunque ci sarà da recuperare qualcosa.

In ogni caso, la diretta del Canadian Open 2023 oggi comincerà alle ore 18.00 di casa nostra, dovendo tenere conto del fuso orario: dovremo però aspettare la notte italiana per seguire il match che ci interessa di più, che sarà naturalmente Sinner Monfils, quarto di finale del torneo maschile a Toronto. Jannik Sinner, dopo la bella vittoria contro Matteo Berrettini nel derby del secondo turno, ha avuto un po’ di fortuna sotto forma di ritiro di Andy Murray, che doveva essere il suo rivale negli ottavi, quindi sarà più fresco per il match dei quarti contro il francese Gael Monfils. Per il resto, vediamo ora gli altri argomenti principali legati alla diretta del Canadian Open 2023.

DIRETTA CANADIAN OPEN 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta del Canadian Open 2023 sarà oggi (o meglio stanotte) nobilitata per noi da Sinner Monfils, ma non mancheranno molti altri motivi d’interesse. Ad esempio, dalla stessa parte del tabellone c’è anche Carlos Alcaraz, che deve affrontare lo statunitense Tommy Paul in un quarto di finale non banale, ma che vede comunque favorito lo spagnolo. In semifinale quindi potrebbe attenderci un bel match tra Sinner e Alcaraz, ma naturalmente per il momento entrambi devono pensare a superare i quarti di finale.

Era dall’altra parte del tabellone invece Lorenzo Musetti, che tuttavia ha perso agli ottavi contro il russo Daniil Medvedev, che adesso è l’unica testa di serie rimasta nella parte bassa, dunque grande favorito per l’accesso alla finale. Attenzione però a un quarto di finale comunque insidioso contro l’australiano Alex De Minaur, mentre il quarto di finale più sorprendente nella diretta del Canadian Open 2023 sarà senza ombra di dubbio quello che metterà a confronto lo statunitense Mackenzie McDonald e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Che cosa succederà oggi a Toronto?











© RIPRODUZIONE RISERVATA