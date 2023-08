Diretta/ Canadian Open 2023 streaming video tv: eliminata Jasmine Paolini! (oggi giovedì 10 agosto)

DIRETTA CANADIAN OPEN 2023: PAOLINI ELIMINATA

La diretta del Canadian Open 2023 oggi si apre con una brutta notizia per l’Italia, che però era francamente abbastanza prevedibile. Infatti a Montreal è stata eliminata Jasmine Paolini, che contro la statunitense Jessica Pegula ha provato a reggere almeno nel primo set, ma poi ha ceduto di schianto contro la superiorità della giocatrice numero 3 del mondo. Il risultato finale di 6-4, 6-0 si commenta così: buon primo set, con break e contro break ma infine con il servizio decisivo strappato da Pegula a Paolini nel decimo game, da lì in poi c’è stato ben poco da fare.

Adesso la nostra attenzione, almeno in ottica italiana, si sposta a Toronto e quindi al torneo maschile: in prima serata ci godremo già un match di grande fascino e valore tecnico come sarà Musetti Medvedev, poi nella notte italiana sarà naturalmente la volta di Sinner Murray. Potremmo ancora colorare d’azzurro questo giovedì in compagnia del grande tennis e della diretta del Canadian Open 2023… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CANADIAN OPEN 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Canadian Open 2023 viene affidata a due diverse emittenti: i match maschili vengono trasmessi sulla televisione satellitare, con Sky Sport Tennis (numero 205) come canale principale e Sky Sport Uno (201) come “supporto”, mentre le partite femminili sono sulla web-tv federale SuperTennis al numero 64 del telecomando. In entrambi i casi sarà possibile attivare i servizi di diretta streaming video per la mobilità: per gli abbonati al satellite e il torneo Atp abbiamo l’applicazione Sky Go, per chi invece volesse seguire il torneo Wta c’è il sito SuperTenniX.

SI COMINCIA

Eccoci pronti a vivere le prime partite in diretta dal Canadian Open 2023 per quanto riguarda la giornata di oggi, dedicata agli ottavi di finale del massimo torneo canadese di tennis. Dovremo aspettare ancora diverse ore per seguire Sinner Murray, che sarà infatti collocata in prima serata e quindi in piena notte italiana, ma naturalmente sarà questa la sfida più affascinante, anche pensando alla storia di Andy Murray in Canada. Certo, dobbiamo tornare indietro di molti anni, quando lo scozzese era considerato uno dei Fantastici Quattro che poi di fatto la storia ha ridotto a tre: comunque, Andy Murray ha vinto in carriera ben tre edizioni del Canadian Open, quindi ha uno spazio speciale nella storia della manifestazione.

La prima volta fu nel 2009 battendo in finale Juan Martin Del Potro, con bis immediato nel 2010 e in questo caso la gioia del successo in finale contro Roger Federer. Infine, ecco nel 2015 il terzo successo, stavolta vincendo in finale contro Novak Djokovic. Adesso però la parola passa ai campi di Toronto e Montreal: la diretta del Canadian Open 2023 comincia anche oggi! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GLI OTTAVI DI FINALE

Oggi giovedì 10 agosto sarà un’altra giornata sicuramente stuzzicante con la diretta del Canadian Open 2023: l’appuntamento con questo torneo ATP Masters 1000 in campo maschile e WTA 1000 per quanto riguarda le donne, categoria che per importanza è inferiore solamente agli Slam, è infatti arrivato agli ottavi di finale e ci sono ancora tre tennisti italiani in corsa. Ricordiamo che si partirà anche oggi alle ore 17.00 di casa nostra, dovendo tenere conto del fuso orario: il Canadian Open inaugura la grande estate nord americana sul cemento che culminerà negli Us Open passando anche dall’altro Masters 1000 a Cincinnati, già la settimana prossima. Il torneo maschile quest’anno è a Toronto, mentre la Wta è di stanza a Montréal, in onore alle due anime linguistiche del Canada e alle loro metropoli di maggior importanza.

Il match sicuramente più affascinante oggi per la diretta Canadian Open 2023 sarà Sinner Murray, anche se con esso saremo già nel cuore della notte italiana in base alla programmazione. Certo, Andy Murray non è più quello di qualche anno fa, però la classe resta e quindi sarà un banco di prova significativo per un Jannik Sinner che comunque dovrebbe partire favorito, a maggior ragione dopo la bella vittoria contro Matteo Berrettini nel derby del turno precedente, conquistato in due set con il punteggio di 6-4, 6-3 nonostante una buona prestazione anche da parte del romano. Detto di Sinner Murray, vediamo ora gli altri argomenti principali legati alla diretta del Canadian Open 2023.

DIRETTA CANADIAN OPEN 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta del Canadian Open 2023 sarà oggi molto “italiana”, non solo grazie alla diretta di Sinner Murray. Ad esempio sarà sicuramente affascinante anche la partita di Lorenzo Musetti contro il russo Daniil Medvedev, avversario di grande livello ma che ha già un po’ sofferto nel turno precedente contro l’altro azzurro Matteo Arnaldi. Ecco allora che Musetti potrebbe fare il colpaccio, anche se pure il toscano ha faticato ieri per piegare nel secondo turno l’australiano di evidenti origini greche Thanasi Kokkinakis.

Missione più difficile dovrebbe invece essere quella di Jasmine Paolini contro la statunitense Jessica Pegula nel match di punta per noi oggi in campo femminile sempre nella diretta del Canadian Open 2023, in questo caso logicamente a Montreal. Paolini ha beneficiato del ritiro dell’altra tennista statunitense Madison Keys nel turno precedente e ora sfida la numero 3 del mondo. Non sarà facile ma non avrà nulla da perdere, per cercare di mantenere l’Italia in corsa anche a Montreal dopo l’eliminazione di Camila Giorgi per mano di Petra Kvitova.











